Kate Middleton reaparece magullada: ¿Qué le ha pasado en la mano?

Kate Middletonse ha dejado ver en varias ocasiones en los últimos días, ya sea con polémica junto al príncipe Andrés, con emoción en el tributo a la reina Isabel II de Inglaterra en el primer aniversario de su muerte o con fanatismo para arropar al equipo inglés de rugby en Marsella. Varios momentos en los que ha cumplido con las expectativas y sin salirse un centímetro de la normativa establecida por el rígido protocolo. Sin embargo, en su última aparición pública un detalle ha echado por tierra todo lo organizado, pues pese a los intentos de centrar la atención en la importancia del acto oficial, lo cierto es que todas las miradas estaban fijadas en sus manos. Concretamente en la derecha, donde se aprecia una lesión reciente.

¿Qué le ha pasado a Kate Middleton en la mano? Es la pregunta que muchos medios británicos y después de otros rincones del mundo se han hecho este martes 12 de septiembre. La esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra ha reaparecido en la localidad de Surrey, donde tenía como tarea visitar una prisión y conocer en primera persona cómo viven los reclusos entre rejas. Una vida complicada con condiciones difíciles la de estos presos que, sin embargo, no han logrado acaparar tanta atención como la maltrecha mano de la nuera del Rey Carlos III.

Kate Middleton ha tratado de desviar la atención de su mano, luciendo la mejor de sus sonrisas, pero los apósitos que mantienen unidos su dedo índice y corazón han hecho más ruido. Los comentarios entre los profesionales de la información y los gráficos eran constantes, lo que ha obligado a la princesa de Gales a explicar qué le ha sucedido y tratar de calmar el ambiente y restar preocupación, reconociendo que se trató de un simple golpe provocado por un trampolín que tiene en casa. “Es una pequeña lesión, nada grave”, añaden desde palacio.

Aunque parece una lesión dolorosa, no revista gravedad alguna. Lo primero porque a Kate Middleton su percance no le ha borrado la sonrisa del rostro y porque parece estar en las mejores manos en lo que a salud se refiere. Eso sí, parecía algo contrariada con el hecho de tener que combinar los apósitos que protegen los dedos de su mano derecha con su look siempre a examen, de ahí que en un gesto de nerviosismo no parase de tocarse los dedos lastimados, trasteando con los apósitos continuamente. Un tic que le durará poco, pues presumiblemente no estará demasiado con estos adhesivos que le han robado todo el protagonismo en su visita a la cárcel.