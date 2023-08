Guillermo y Kate Middleton, en el ojo del huracán por esta polémica foto con el príncipe Andrés

Aún no han querido arrojar más luz sobre el asunto, pero las consecuencias ya se están notando en los titulares de la prensa británica. Los medios sensacionalistas de Reino Unido no han perdonado las últimas fotografías de los príncipes de Gales, porque no comprenden qué hacen viajando en el mismo coche con el príncipe Andrés, considerado ya por los medios como la oveja negra de la familia real, ahora que Meghan Markle ha huido de sus garras y comienza a disfrutar de una vida a su justa medida en Los Ángeles. Aunque el príncipe Guillermo y Kate Middleton siempre han gozado de la simpatía de los medios de su país, parece que este desliz no se lo perdonan y es que el hijo díscolo de la reina Isabel II de Inglaterra no está bien visto después de los numerosos escándalos protagonizados, así como por sus líos con la justicia.

El príncipe Andrés en una imagen reciente Steve Parsons AP

Este domingo, unas imágenes captadas por los reporteros están causando un gran revuelo en suelo británico. El príncipe Guillermo y su esposa han querido refugiar sus vacaciones en el castillo de Balmoral, Escocia, donde Isabel II gustaba estar cuando apretaba el calor. Allí, siguieron con las costumbres y tradiciones familiares, lo que les hacía asistir a la misa celebrada en la iglesia de Crathie este domingo. Allí también estaba el duque de York, pero lo que critican es que coincidan en espacio y tiempo con él, sino el hecho de que decidan compartir coche, pues rompe con la norma interna de no asociar la imagen de los representantes de la corona con el príncipe Andrés.

Las imágenes que están en boca de todos en Reino Unido muestran al príncipe Andrés en el asiento del copiloto del coche que conducía el propio príncipe Guillermo. Kate Middleton, por su parte, tuvo que ocupar la parte trasera del vehículo. Estas fotografías fueron captadas de ida al templo religioso, pues a la vuelta había desaparecido de la escena el duque de York, que cedía su puesto a Kate, que ya regresó a casa de copiloto junto a su marido. Aunque hayan sido tan solo unos minutos dentro de un coche, este gesto ha sido suficiente para que se genere un escándalo, pues pocos son los que apoyan las andanzas del polémico Andrés.

Desde palacio se ha querido mostrar que el príncipe Andrés ha sido retirado de la vida pública y también de la familiar. Ha desaparecido de muchas de las actividades de la familia real británica, ya sean de carácter oficial o privado. Pero estas fotografías demuestran que no todos en el clan real piensan lo mismo, pues al menos el príncipe Guillermo y Kate Middleton no le han dado la espalda por sus desmanes económicos perseguidos por la justicia, así como su acusación de agresión sexual a menores que fue resuelta eludiendo el juicio y desembolsando 14 millones de euros a la víctima, Virginia Giuffre. Eso sí, lo que no se pudo eludir fue la polémica.

La misma que ahora ha terminado por salpicar a los herederos al trono británico. Esto posiblemente genere una crisis de imagen para el príncipe Guillermo y Kate Middleton, ahora los mejor valorados por el pueblo en todas las encuestas. Pero si se dejan ver demasiado con el príncipe Andrés, el peor considerado por sus problemas con la justicia, podrían tener una crisis de popularidad. Y es que cabe destacar que estas polémicas acciones del hijo de la reina Isabel II supusieron su sentencia a muerte pública, pero también la retirada de todos los honores militares de los que gozaba, además de la imposibilidad de representar a la corona de forma alguna. No es bienvenido de cara a la galería y se creía que tampoco de puertas para adentro, pero estas fotos demuestran que no son tan tajantes cuando creen que no les ven.