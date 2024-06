Kate Middleton reaparece por sorpresa con una emotiva carta para excusar su ausencia

Kate Middleton lleva desde enero retirada de la esfera público por causa mayor. Comenzó hablando de una “cirugía abdominal” de la que no ofreció más detalles, provocando un escándalo mayúsculo y suponiendo un tsunami que debilitó la imagen de la Corona británica. Así se vio obligada el pasado mes de marzo a salir a la palestra y confesar que está batallando con un cáncer del que poco o nada más se ha sabido. La discreción es máxima y su deseo de llevar este proceso en la más estricta intimidad y en familia es clara. Sin embargo, la esperanza nunca se ha perdido por verla en una de las citas más tradicionales del Reino Unido, ‘Trooping the colour’, a la que nunca ha faltado. Este año no podrá asistir, de ahí que haya querido tener un gesto con todos los participantes del desfile, que este sábado están inmerso en los ensayos del gran día. Lo ha hecho mediante una carta cargada de emoción dirigida a la Guardia Irlandesa, de la que ella es coronel, rompiendo con ello su perpetuo silencio de estos meses.

Trooping the Colour larazon

Con esta misiva deja claro que no se la espera la próxima semana, como así sucede desde hace ya seis meses en los actos oficiales de la Casa. Pero con este gesto ha querido dejar constancia de su pesar por su ausencia, completamente justificada, pues debe estar centrada en recuperar la salud. No podrá pasar revista a las tropas que dirige y que desfilarán en honor al 75 cumpleaños del rey Carlos III, siendo el general James Bucknall su sustituto. Sin embargo, desde la cuenta oficial de la Guardia Irlandesa han querido dejar constancia de que no se sienten desamparados sin ella, enseñando la carta que les ha hecho sentirla cerca, a pesar de las circunstancias que le impiden estar junto a ellos.

“Quería escribirles para hacerles saber lo orgullosa que estoy de todo el regimiento antes de la Revisión del Coronel y de Trooping the Colour”, se puede leer al comienzo de la carta que la propia Kate Middleton ha redactado y que tanta ilusión ha hecho a los soldados. “Aprecio a todas las tropas. Este año ha estado practicando durante meses y dedicando muchas horas para garantizar que sus uniformes y ejercicios estén impecables”, prosigue, excusando su ausencia, pero dejando buena constancia de que no estarán solos en tan importante cita, confiando en su buen desempeño y el éxito de su empresa.

“Ser su coronel sigue siendo un gran honor y lamento mucho no poder recibir el saludo en la Revisión del Coronel de este año. Por favor, transmitan mis disculpas a todo el Regimiento; sin embargo, espero poder representarlos a todos nuevamente pronto”, dejaba constancia de su ausencia en el acto de la semana que viene, aunque ya hay quienes fantasean en que pueda realizar algún tipo de aparición, pese a que desde Kensington lo nieguen. “Por favor, envíen mis mejores deseos y buena suerte a todos los involucrados”, insiste nuevamente, dejando claro su pesar por causar baja en ‘Trooping the colour’ este año por culpa de su batalla contra el cáncer. Eso sí, no se despide de su tropa sin antes dejar constancia de su lema: “¿Quién nos separará?”, remata la princesa de Gales que, en esta ocasión, firma como la Coronel Catherine.