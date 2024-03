Kate Middleton podría retrasar su primera aparición pública: las tres fechas posibles

El estado de salud de Kate Middleton está despertando un gran interés a nivel internacional. No solo por la preocupación tras su intervención abdominal programada, sino por la gestión en comunicación que ha hecho la familia real británica. Ahora, muy pendientes del Palacio de Buckingham, se ha extendido en diversos medios que pronto se dará un mensaje oficial sobre la crisis sanitaria de la familia. Sin embargo, teniendo en cuenta la manera de proceder de Casa Real, varios expertos han señalado que esta información es completamente falsa. Después de que la periodista Helen Wade, de la BBC, tachara esta información como un bulo sin fundamento, le ha seguido Gustavo Egusquiza, experto en la Corona Británica y amigo de Kate Middleton y Guillermo, que se ha puesto en contacto con el programa “Así es la vida”: “No concuerda con el proceder de la Casa Real británica y los medios británicos no están dando pábulo a estos rumores. Se está cometiendo el pecar de especular sobre ese vacío informativo que hay en estos momentos”.

En el primer comunicado que anunciaba la baja de la princesa Kate incluía que sería después de Pascua cuando regresara a sus obligaciones, pero esto no significa que vuelva a la vida pública transcurrido este plazo. El periodista y experto en protocolo ha indicado que la primera fecha en la que podría verse a Kate Middleton sería el próximo 17 de abril, momento en el que sus hijos, los príncipes Louis, Charlotte y George regresarán al colegio después de las fiestas de Semana Santa. Sin embargo, su esperado regreso podría retrasarse un poco más. Desde la revista “Hello!” han apuntado a que la información que facilitó el palacio de Kensington daba a entender que todo volvería a la normalidad después de esta fecha, pero “esto no significaba inmediatamente después del fin de semana de Pascua”.

Hace unos días se daba a conocer uno de los próximos compromisos que podría tener la princesa de Gales. El portal web de la Household División anunciaba que el 8 de junio tendría lugar una celebración previa al tradicional Trooping the Colour y que Kate lo presidiría. Se trata de una fecha de la que la Casa Real se ha desmarcado, puede que sea antes su reaparición.

La foto de la discordia de Kate Middleton junto a sus tres hijos Redes sociales

En el calendario también aparece señalado el cumpleaños de su hijo Louis el próximo 23 de abril. Una ocasión muy especial, debido a que la pareja conoce el gran cariño y simpatía que el pueblo británico tienen hacia el pequeño que va a hacer seis años. Sin embargo, la situación no es tan sencilla como podría aparecer, pues la reciente foto que compartieron en redes se llevó buena parte de las críticas por estar modificada digitalmente. “Querrán ser claros y más abiertos, pero lo harán cuando se sientan preparados. Esperaría que ese sea su instinto y será su decisión. No se apresurarán”, recalcó un amigo cercano de la pareja al medio “The Times”. Lo que queda claro es que están aprendiendo de sus errores y ahora tendrán mucho más cuidado con todo lo que compartan sobre el estado de la familia.