El Rey Felipe y la infanta Cristina acuden juntos a la boda de Victoria López Quesada

Este sábado todas las miradas están distribuidas en dos bodas. La primera en Noruega, donde se casa la princesa Marta Luisa en segundas nupcias con el chamán Durek Verret, entre polémica y surrealistas medidas de seguridad. La otra boda ha estado igualmente protegida de miradas indiscretas y alejada en lo máximo posible del foco mediático, pero sin llegar a extremos como los noruegos. Se trata del enlace que ya ha unido en matrimonio a Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova. Lo más granado de la alta sociedad y la realeza patria se ha dado cita este fin de semana en una espectacular finca situada en Algete, a las afueras de Madrid, hasta donde se han desplazado ya todos los invitados.

Carlos Fitz-James y su mujer, Belén Corsini Gtres

La hija mayor de Pedro López-Quesada y Cristina de Borbón Dos-Sicilias y su ya recién convertido en marido, tras jurarse amor eterno en una hermosa ceremonia, se han desplazado hasta el Soto Mozanaque. Aquí les esperaban ya sus familiares y amigos, en la finca propiedad de Ioannes Osorio que servirá como telón de fondo a uno de los días más mágicos de sus vidas. Sin olvidar ese de la novia, 20 años atrás en la boda de los Reyes Felipe y Letizia, cuando recibió una patada de su primo Froilán ante el estupor de los españoles. Pura historia convertida en anécdota y que tanto se ha rememorado esta jornada en la que la ahijada del Rey Felipe ha pronunciado sus votos.

Pedro López Quesada junto a su hijo Pedro Gtres

A cuentagotas han llegado los más de 200 invitados, familiares y seres queridos de los contrayentes. Los más esperados eran los miembros más populares de la familia, como son los padres de la novia, así como su hermano, Pedro López Quesada, que acudió con el uniforme militar, o su tío, Pedro de Borbón Dos-Sicilias, el actual Conde de Calabria, acompañado de su esposa, Sofía Landaluce, y sus siete hijos. Por el momento no ha trascendido si finalmente han estado presentes las infantas Elena y Cristina, siendo esta última estrecha amiga de su prima, Cristina de Borbón-Dos Sicilias. También se estimaba que acudiese a la boda el propio Rey Felipe, al ser el importante día de una de sus ahijadas. Aún no han trascendido imágenes y no se han filtrado detalles que confirmen este punto.