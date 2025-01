El marido chamán de Marta Luisa echa a los leones al príncipe Andrés por su mismo delito

La princesa Marta Luisa de Noruega siempre ha sido el miembro más controvertido de la primera familia noruega, aunque Marius Borg ha logrado quitarle el título a golpe de escándalo. Sus problemas con la justicia, con su paso por prisión y un centro de desintoxicación y con varios juicios pendientes, le colocan en la cresta de la ola. Todos hablan de él. Pero su tía se niega a retirarse en esta particular carrera y junto a su marido, Durek Verret, acapara nuevos y jugosos titulares. El chamán también se enfrenta a acusaciones de supuestos delitos de agresión sexual, como también le sucede al hijo de la princesa Mette Marit. El curandero fue señalado por otro hombre por los presuntos tocamientos obscenos que le realizó cuando trataba de curarle de una enfermedad con la energía de sus manos. No sabemos si finalmente sanó, pero no le gustó cómo dice que se sobrepasó con él. El escándalo ha estado semanas copando titulares, pero ahora el protagonista se pronuncia para hacer aún más grande la controversia, al meter en el ajo al ya maltrecho príncipe Andrés de Inglaterra.

Norwegian Princess Martha Louise (C) and her partner, US businessman Durek Verrett (R) arrive at the boats that will transport them to their wedding celebration, in Alesund, western Norway, 30 August 2024. On 31 August, the Norwegian princess and her partner will get married at Hotel Union in in the village of Geiranger in western Norway. HEIKO JUNGE EFE/EPA

Un hombre de 49 años y de nacionalidad sueca dio el salto a los medios para asegurar que el marido de la princesa Marta Luisa le había agredido sexualmente durante una sesión chamánica. Hablaba de tocamientos en zonas no afectadas por su mal y que sobrepasaban los límites de lo decoroso, así como insinuaciones que le ponían en situaciones incómodas. Han pasado diez años desde lo sucedido y ha esperado desde entonces a que le pida perdón. Después de su revelación ha aguardado otros meses hasta que Durek Verret ha roto su silencio para la revista ‘Verdens Gang’ Y sus declaraciones han sido, cuanto menos, desafortunadas, pues para librarse de una acusación señala a otro royal en idéntica situación, que ya ha luchado lo suyo para librarse de la etiqueta, previo pago de 14 millones de libras. "Me han comparado con el príncipe Andrés, con Jeffrey Epstein y con P. Diddy. Las acusaciones son infundadas y falsas”, ha querido dejar bien claro, subrayando su inocencia.

Príncipe Andrés de Inglaterra Agencia AP

Es más, Durek Verret considera que todo es una campaña de desprestigio iniciado por el diario que publicó la denuncia pública de quien dice ser su víctima. “imprimen cualquier cosa, siempre que sea negativo, sin corroborar si es correcto”, les adjudica una mala praxis, además de una especial inquina contra él y su esposa, la princesa Marta Luisa, o al resto de miembros de la familia. “No tienen ningún tipo de consideración hacia nosotros como familia”. Pero haciendo frente directamente a las acusaciones de quien dice que le tocó de manera inapropiada y realizó insinuaciones incómodas: “Siempre obtengo el consentimiento antes de hacer algo a mis clientes”, mantiene firme.