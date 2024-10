Durek Verret, marido de Marta Luisa de Noruega, acusado de “agresión sexual” a otro hombre

La Familia Real de Noruega no gana para disgustos. Después del escándalo que está suponiendo los problemas con la justicia de Marius Borg, acusado de malos tratos físicos y psicológicos a dos de sus novias, robo, posesión de sustancias ilegales y más fechorías, ahora su tío político le roba el protagonismo. Durek Verret, el recién convertido en marido de la princesa Marta Luisa de Noruega tras una controvertida boda a golpe de exclusiva y su ridícula entrada, ha sido acusado ahora de un supuesto delito de acoso sexual. Al igual que se encuentra Íñigo Errejón, señalado públicamente por mujeres que dicen ser víctimas de sus excesos, ahora el chamán que enamoró a la hija del rey Harald se enfrenta a idéntica delicada situación.

Norwegian Princess Martha Louise (C) and her partner, US businessman Durek Verrett (R) arrive at the boats that will transport them to their wedding celebration, in Alesund, western Norway, 30 August 2024. On 31 August, the Norwegian princess and her partner will get married at Hotel Union in in the village of Geiranger in western Norway. HEIKO JUNGE EFE/EPA

Dos meses después de jurarse amor eterno, parece que el escándalo pone a prueba la estabilidad de su matrimonio. Desde los inicios de su relación han estado en el ojo del huracán, siendo criticados en infinidad de ocasiones por sus movimientos. Pero nada comparado con el tsunami que se ha producido ahora cuando se le adjudica responsabilidad en un supuesto episodio de agresión sexual a un hombre de 49 años, que responde al nombre de Joakim Boström. Casado felizmente con su mujer y siendo padre de dos hijas, este sueco dice haber conocido a Durek Verret en 2015 en Nueva York. Así surgió una amistad que, según el denunciante, comenzó a desdibujar sus límites hasta no saberse en qué punto se encontraban.

Especialmente por lo que sucedía en su consulta, a la que acudía JoaKim envelesado con el poder del ahora marido de la princesa Marta Luisa de Noruega. Pero sus curaciones místicas comenzaron a tornarse algo incómodas, al traspasarse cada vez más límites: “Con el paso del tiempo me pidió que me quitara cada vez más ropa. Luego me dijo que tenía una especie de quiste cerca del pene y me preguntó si podía tocarme allí”, relata la supuesta víctima, que dice que después de las sesiones chamánicas siempre mantenía contacto con él, estrechando los lazos de lo que se consideraba una simple amistad. O eso creía él, pues en la última sesión que acordaron, hace diez años, se produjo lo que define como “una agresión sexual”.

Durek Verret y Marta Luisa de Noruega, en unas recientes vacaciones en Turquía larazon

“Comenzó a tocar mi pene. Reaccioné violentamente, grité: ‘¿qué estás haciendo? ¿Quieres que tenga una erección?’ Le pedí que parara, pero no se rindió. Parecía decidido a tener relaciones sexuales. Siguió haciéndome insinuaciones sexuales. Ojalá fuera más rápido para reunir pruebas contra él. Pero lo único que me preocupaba era sacarlo de mi vida”. Un dolor que acallaba en su interior y que, según el denunciante, ha salido a flote al verle casarse con la princesa Marta Luisa de Noruega en una boda que ha acaparado muchos titulares y la atención internacional. No puede denunciarle en comisaría, pues en Suecia el delito sexual prescribe a los cinco años y ya han pasado diez. De ahí que se conforme ahora con hacer ruido, alertar a posibles víctimas y animar a aquellos que se hayan sentido igual que él, a tomar acciones legales: “Es peligroso y hay que arrestarlo. Incluso su madre lo dice”, sentencia.

Pero, ¿qué responde Durek Verret? El marido de la princesa Marta Luisa de Noruega no ha tomado la palabra en primera persona para enfrentarse a tan fea acusación de acoso sexual a un sueco de 49 años. En su lugar, el chamán ha mandado a su portavoz, Jenni Weinman, a explicar en qué consiste su oficio y por qué, en determinadas ocasiones, se pueden tocar partes del cuerpo con las que los clientes no se sienten cómodos: “Durek elimina a menudo la energía a través del sistema linfático en las zonas de las axilas y las ingles. Su trabajo implica diferentes métodos de curación, incluido el tacto”, aclaraban, de forma algo vaga, sin entrar en la polémica ni desmentir de forma clara y tajante una acusación que, si bien no acabará en los tribunales, sí está dañando mucho su imagen pública. Otra vez.