El mensaje de Meghan Markle para los Windsor que no pasa desapercibido en su viaje a Nigeria

El huracán mediático sigue muy pendiente de la situación de todos los miembros de la Familia Real británica. Mientras Kate Middleton permanece en tratamiento, el Rey Carlos III retoma sus actividades oficiales poco a poco. En el otro lado de la ecuación están el príncipe Harry y Meghan Markle, que tampoco pasan precisamente desapercibidos.

Después de una visita a Reino Unido, en la que el hermano del príncipe William no pudo reunirse con ningún miembro de la familia real a excepción de los Spencer, los hermanos de la difunta Lady Di, los duques de Sussex comenzaron su gira por África para promocionar los Juegos Invictus, creados por Harry y que tienen por objeto celebrar y demostrar las habilidades deportivas de veteranos discapacitados.

Nigeria Meghan ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Los duques, tras una pequeña escala “de incógnito” en Londres, llegaron al país nigeriano en la madrugada de este pasado viernes 10. No han sido pocos los eventos a los que han asistido desde entonces, como tampoco las polémicas que han despertado. En su primera jornada los duques de Sussex visitaron una escuela. Una primera visita aparentemente inocente, pero Meghan Markle despertó todas las polémicas al llevar un vestido rosa empolvado de Heidi Merrick, al que la marca estadounidense bautizó como “Windsor”, el mismo nombre que tiene la familia real a la que pertenece su marido. Un claro mensaje que no ha pasado desapercibido. En la noche del sábado, la duquesa de Sussex acudió en solitario a un acto enfocado en el liderazgo de las mujeres. Se trata de una organización que apoya a los Juegos Invictus y en la que Meghan decidió hablar como nunca sobre sus orígenes: “Lo primero que hice cuando conocí mis raíces fue llamar a mi madre para saber si era conocedora de ello. Fue muy emocionante descubrirlo. Cuando os escucho hablar y voy conociendo lo que significa ser una mujer nigeriana, me siento más y más halagada”, decía en el acto. La mujer del príncipe Harry descubrió su procedencia el pasado año gracias a una prueba genética. Desde entonces ha mostrado su interés en todo lo que le permita conocer un poco más de ella y de su pasado.

Nigeria Invictus Games ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Este domingo es el último día del viaje de los duques de Sussex y para honrar la ocasión asistirán a una pista de baloncesto con los Gigantes de África y después a una recepción cultural.