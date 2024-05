El príncipe Guillermo actualiza el parte médico de Kate Middleton y habla de sus hijos

El hermetismo sobre el estado de salud de Kate Middleton sigue siendo fuerte, aunque ya no cause tanto escándalo el silencio de palacio al respecto. Se ha entendido, tras la confesión en primera persona de que la princesa de Gales padece cáncer, que su batalla será en la más estricta intimidad. Eso no resta expectación por cada detalle que pueda filtrarse sobre su situación, como así sucedió este jueves con la diseñadora Amaia Arrieta, que viste a los hijos de los príncipes y que mantiene una buena amistad con sus ‘jefes’. Habló más de la cuenta y terminó mostrando su preocupación en público, lo que terminó por propagarlo. Un día después de este revuelo, el príncipe Guillermo ha salido a la palestra a dar la cara, calmar una vez más las aguas y desviar la atención mediática de la salud de su esposa.

El príncipe Guillermo en el hospital comunitario St. Mary en las islas Sorlingas de Reino Unido Gtres

Este viernes, el príncipe heredero al trono británico ha continuado con sus quehaceres en representación de la Corona y ante la ausencia de su padre y su mujer. Así, tenía una cita agendada para visitar el hospital comunitario St. Mary en las islas Sorlingas de Reino Unido. Una ocasión perfecta para aclarar dudas sobre lo que le sucede a su mujer, aunque lo haga a regañadientes y sin muchas ganas en entrar en detalles. No obstante, ya no paga con silencio las preguntas al respecto, e incluso se permite el lujo de echar mano al humor y gastar bromas para destensar el ambiente.

Una de las trabajadoras del centro médico se saltó el protocolo y aprovechó la oportunidad de tener de frente al príncipe Guillermo para preguntarle por Kate Middleton. No quiere quedarse con la información publicada en los tabloides británicos o que se filtran por terceras personas. Así, Tracy Smith, administradora del hospital, se ha lanzado a la piscina: “¿Puedo preguntar cómo está la princesa Kate?”, se salía de la hoja de ruta, sorprendiendo incluso al propio heredero. No obstante, ha aprendido bien la lección de meses atrás y sabe que una respuesta escueta es siempre mejor que un silencio incómodo que revolucione las masas y avive los rumores y especulaciones. Así, se ha limitado a decir que “ella está bien, gracias”, acompañando su revelación con una amplia sonrisa que ha tranquilizado a la curiosa empleada.

Ésta se llevó muy buena impresión del breve intercambio de palabras con el príncipe Guillermo y, tras preguntar por el estado de salud de Kate Middleton, también ha querido interesarse por cómo están sus hijos. “¡Qué simpático! ¿y los niños también?”, replicaba, a lo que el duque de Cambridge ha atajado con el humor: “Los niños están muy celosos de que yo esté aquí y ellos no”, se zafaba de dar mayores explicaciones, a la vez que alababa el trabajo del centro médico con un sutil piropo. No tuvo suerte, pues ella volvió a plantear sus dudas personales sin importarle las cuestiones protocolarias: “¿Los traerás más adelante este año tal vez?”, cuestiona sobre si realizarán una escapada a esta zona en la que tantas veces han emplazado su disfrute estival. Aquí sí que optó por no dar detalles sobre sus planes de futuro y más ahora que hay tanta incertidumbre en Buckingham.