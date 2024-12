Los motivos por los que Beatriz de York no celebrará la Navidad con Carlos III

La princesa Beatrizy su marido, Edoardo Mapelli Mozzi, no pasarán la Navidad en Sandringham junto al resto de los miembros de la familia real británica. Un gesto que ha sido muy criticado por los más acérrimos de la Corona que lo consideran un desaire a sus tíos en el año más difícil de sus vidas. Así lo ha desvelado en exclusiva el medio británico "Hello!", que además ha desvelado el motivo: "La hija de los duques de York pasará las fiestas con su familia política por primera vez desde 2020". Por lo que, la menor de las hijas del defenestrado príncipe Andrés y Sarah Ferguson no acompañará a los reyes, ni a los príncipes de Gales y a los duques de Edimburgo en el tradicional servicio religioso en la iglesia de Santa María Magdalena.

La familia real británica llega a la Iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham larazon

Este año Carlos III fue diagnosticado de cáncer y Camilla ha sufrido varios episodios de infecciones respiratorias, por lo que la pareja real ha decidido limitar a tan solo 45 personas los invitados a Sandringham. Tampoco estarán los padres de Beatriz de York, dada la mala reputación que en los últimos años ha adquirido el duque de York.

Beatriz de York y su marido, Edoardo Mapelli, pasarán las fiestas con sus hijos, Wolfie y Sienna, en su casa de los Cotswolds antes de convertirse en familia numerosa el próximo año. Lo harán junto a la familia del promotor inmobiliario de ascendencia italiana. Es posible que Andrés y Sarah se unan a esa celebración.

Se desconoce si Eugenia de York, la hermana de la princesa Beatriz, y su familia se trasladarán a Sandringham apoyando a los reyes Carlos y Camilla o, si por el contrario, también declinará la invitación.