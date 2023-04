La nueva serie de los Windsor que molesta a Carlos III

Una nueva serie, «Inside the House of Windsor» (en español, «Dentro de la Casa de los Windsor»), emitida estos días en Reino Unido por la cadena ITVX, vuelve a poner a la familia real británica en general, y a Andrés de Inglaterra, en particular, en el punto de mira.

La decisión de Isabel II de despojar al duque de York de sus títulos militares y de su trato de Alteza Real, tras llegar a un acuerdo en una demanda por presuntos abusos sexuales, fue su «gesto final de autosacrificio», según afirma el documental.

La difunta monarca, que falleció en septiembre de 2022, tomó la decisión en enero anterior después de que Virginia Giuffre acusara al duque de York, de 63 años, de abuso sexual, cuando ella era menor y fue captada por la red de prostitución del magnate Jeffrey Epstein. El quinto episodio pone de manifiesto la lealtad de Isabel II hacia su segundo hijo, en medio de las acusaciones de Giuffre, que él siempre ha negado.

La reina Isabel II y el príncipe Andrés en la Abadía de Westminster Richard Pohle AP

El episodio, titulado «Herederos y repuestos», señala cómo la reina mostró su apoyo al príncipe Andrés, cuando la opinión pública se volvió en su contra, sobre todo, tras la polémica entrevista que éste concedió a BBC Newsnight. Sin embargo, tras resolverse la demanda civil en enero de 2022, ella decidió quitarle todos sus títulos militares. Con una imagen de la familia al completo, en el balcón del Palacio de Buckingham, una voz en «off» hace alusión a la ausencia de los dos «repuestos»: «Harry ha dejado el país y construye una nueva vida en Estados Unidos. Y ahora, la reina ha despojado a Andrés de su título de Su Alteza Real. Un último gesto de autosacrificio».

Meghan, ¿la culpable?

En otra parte del episodio, se explora la relación problemática del duque de Sussex con su familia, desde su tiempo sirviendo en Afganistán hasta su decisión de renunciar como miembro de la realeza, en 2020. Los comentaristas reales señalan cómo el menor de los hijos de Carlos III encontró consuelo a través de su papel en las Fuerzas Armadas, donde «ganó» su lugar en lugar de nacer en él, y añaden que William, como heredero, no fue enviado a Afganistán por ser demasiado riesgo. Ambas decisiones las tomó Isabel II. Lo mismo ocurrió cuando optó por que Andrés fuera a Maldivas, y Carlos, no.

El programa profundiza además en su relación con Meghan Markle, destacando cómo la boda de la pareja, en mayo de 2018, en la capilla de San Jorge en Windsor «tenía la intención de dar una nueva imagen de lo que puede ser una boda real». El documental señala además que, después de que la exactriz se casara, los príncipes William y Harry decidieron detener muchas de sus empresas benéficas conjuntas y comenzaron a tomar caminos separados.