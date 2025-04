Pablo de Grecia celebra la Pascua en Nueva York. ¿Por qué lleva un parche en el ojo?

La Pascua griega es una celebración religiosa significativa en la tradición cristiana ortodoxa. Conmemora la resurrección de Jesucristo y, aunque comparte similitudes con la Pascua occidental, sigue su propio calendario litúrgico. Durante este periodo de reflexión, las ceremonias litúrgicas son intensas y llenas de simbolismo, y culminan en la medianoche del Sábado Santo, cuando se proclama la Resurrección. El pueblo griego simboliza la luz de Cristo resucitado con una vela especial encendida durante la medianoche del Sábado Santo.

Todo este simbolismo ha estado presente en la familia real griega, que ha celebrado la Pascua en Nueva York. Pablo de Grecia reapareció ayer con tres de sus hijos, los príncipes Achileas, Odysseas y Aristides, para asistir a varios servicios de la iglesia ortodoxa griega de la Asunción de la Virgen María de Southampton.

El Viernes Santo, el jefe de la Casa Real griega participó en la celebración de la Pascua ortodoxa cantando y leyendo un texto distribuido entre los fieles. Sus hijos portaron el Epitafio en procesión junto a otros jóvenes neoyorquinos. El príncipe Pablo ha felicitado este domingo la Pascua en griego e inglés a través de Instagram: "A todos los griegos, estén donde estén en Grecia y en la diáspora… Que la Resurrección del Señor llene nuestros corazones de esperanza, amor y fuerza, nos acerque a nuestros seres queridos y nos inspire a mirar al futuro con optimismo y fe. Deseo a todos una Feliz Pascua, con salud, alegría y paz en todos los rincones de la tierra donde late el corazón griego. ¡Cristo ha resucitado!".

¿Una nueva cirugía?

El detalle que ha captado la atención, aparte de la ausencia de Marie Chantal-Miller, su esposa (seguramente, autora de las fotos), y la de sus hijos Olympia y Constantino, ha sido el parche que luce el príncipe en ojo derecho. Aunque no ha explicado el motivo, en 2023 ya apareció con el ojo izquierdo tapado. El motivo fue una cirugía de retina a la que se sometió en Londres. "Hace una semana me sometí a una cirugía de retina en Londres. La cirugía fue exitosa, pero no se me permite viajar por un tiempo", escribió.

Pablo de Grecia reside en Nueva York junto a su esposa, Marie-Chantal, y sus hijos, aunque ha manifestado su intención de hacer fija su residencia definitiva en Atenas, donde mantiene su residencia la reina Ana María. Con la muerte del rey Constantino, en 2023, Pablo de Grecia pasó a ser el nuevo Jefe de la Casa Real. Aunque su condición no va asociada a ninguna responsabilidad estatal, desde el punto de vista familiar y emocional, su deseo es mantener fuertes lazos con el país.

De izda. a dcha., Aquiles, Arístides, Constantino Alexios, Marie Chantal, Olimpia, Pablo y Odiseo de Grecia en la fiesta de preboda de Marie Chantal junto a sus hijos, los príncipes (de izda. a dcha.) Aquiles, Constantino Alexios, Arístides y Odiseo de Grecia en la boda de Teodora de Grecia y Matthew Kumar Gtres

También se siente muy agradecido y reconfortado por el apoyo del pueblo griego. A finales de 2024, el príncipe y nueve de sus familiares firmaron una declaración por la que recuperaron la ciudadanía helena comprometiéndose a reconocer la legitimidad del gobierno republicano.