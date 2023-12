Pablo de Grecia confiesa la operación que le obliga a llevar un parche en su ojo

La semana pasada el revuelo fue mayúsculo cuando Marie-Chantal Miller publicaba una fotografía de su marido, Pablo de Grecia, con un parche negro en su ojo izquierdo. Todos querían saber qué le había sucedido y por qué debía llevar este elemento tan llamativo en su rostro, pues entendían que no se trataba de una cuestión de estilo. Sin embargo, parecía que no era nada grave, pues su mujer, muy divertida con las circunstancias, acompañó la imagen de la polémica con un jocoso comentario que despertó la simpatía de sus seguidores en las redes sociales: "Esperemos que sea un look temporal. Pero me parece que está bastante mono”. Después se impuso el silencio. Hasta ahora.

Pablo de Grecia Instagram

Ha sido el propio heredero al trono sin reino heleno el que ha querido despejar las dudas sobre qué le ha sucedido en el ojo izquierdo y el motivo por el que debe dejarse ver con un llamativo parche en sus apariciones públicas. Lo ha hecho para agradecer a todos por sus muestras de cariño y su curiosidad, aunque tampoco ha querido entrar en demasiados detalles, por lo que ha optado por un escueto mensaje que tranquilice a propios y extraños.

“Muchas gracias por su amable interés y deseos. Hace una semana me sometí a una cirugía de retina en Londres. La cirugía fue exitosa, pero no se me permite viajar por un tiempo”, ha querido matizar Pablo de Grecia en su cuenta oficial en las redes sociales con un mensaje redactado en inglés y en griego. De su incapacidad para coger un vuelo que le lleve a Nueva York, donde reside junto a su familia desde 2017, le ha hecho también ponerse frente a las cámaras en un acto público en la capital británica el pasado lunes 4 de diciembre.

Pablo de Grecia y Marie-Chantal Miller Gtres

Una cita ineludible para el matrimonio, que desfiló por la alfombra roja de los British Fashion Awards 2023, que tuvo lugar en la Royal Albert Hall de Londres. Quisieron arropar a un buen amigo, Valentino, que recibía un galardón por su trayectoria en el mundo de la moda, aunque la salud del primo del Rey Felipe VI no estaba en su mejor momento, dejando a todos un poco preocupados por el complemento que lucía en su ojo izquierdo. El parche acaparó todas las miradas, fue motivo de análisis en la prensa internacional y comentario en los corrillos de la velada. Ahora, por fin, se ha conocido que todo responde a una operación de retina que, al parecer, ha salido según lo previsto por los cirujanos.