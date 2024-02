El plan de Felipe y Letizia para celebrar San Valentín fuera de palacio

Los Reyes Felipe y Letizia siempre han estado bajo la lupa mediática, pues su posición en el trono patrio les hace acaparar todas las miradas. En ocasiones, logran que la expectación se mantenga en unos límites razonablemente llevaderos, pero hay momentos convulsos en los que sus movimientos deben ser medidos con cuidado, pues en cada detalle habrá quien saque punta. Los últimos meses han sido movidos, especialmente por los “bulos” lanzados por Jaime Peñafiel sobre la consorte real y que, casualmente, se produjeron días antes de su despido como colaborador de ‘El Mundo’, como así informó La RAZÓN. Después llegó cierta calma al aclararse varios puntos de la controversia, pero llega San Valentín y, como es costumbre, también los planes de celebración entre los enamorados. ¿Qué harán los soberanos?

Los Reyes Felipe VI y Letizia en diciembre de 2023 Gtres

Desde Casa Real no se informa nunca de las actividades privadas del Rey Felipe y la Reina Letizia. Todos aquellos planes que no estén recogidos en la agenda oficial no son objeto de comentarios por parte del departamento de prensa de palacio, lo que blinda así saber con precisión qué harán el próximo 14 de febrero. Eso sí, ya hay una pista muy clara de dónde recibirán el día de los enamorados, pues en la agenda que informa de sus actividades de representación de la Corona ya se recoge que tienen previsto trabajar tan importante fecha. Eso sí, lo harán de manera conjunta, con un viaje a Barcelona, como así han informado desde ‘Vanitatis’.

Con ello, Los Reyes de España tendrán oportunidad de dejarse ver en público en un acto oficial en la Ciudad Condal el día de San Valentín, para después poder celebrarlo como se merece en la intimidad. El plan concreto tan solo ellos lo saben y, por supuesto, no se informará de ello de forma oficial, aunque muy posiblemente acabe trascendiendo a la prensa si tiene lugar en las calles de la ciudad catalana, pues su presencia entre los ciudadanos nunca pasa desapercibida y termina dando el salto a las redes sociales. Sea como fuere, este no será un San Valentín cualquiera y es que será una cita previa a su 20 aniversario de boda, lo que dota de mayor relevancia a la celebración. De ahí que el interés sea máximo entre el pueblo.

La Reina Letizia con traje rojo junto al Rey Felipe. Gtres

Y es que no es imposible encontrarse al Rey Felipe o la Reina Letizia realizando actividades cotidianas sin problema alguno a la vista de todos. Al menos así lo han demostrado en las últimas semanas, como así sucedió cuando volvieron a compartir juntos su gran pasión por el cine a finales del mes de enero. También cuando Doña Letizia, acompañada de su estilista, quiso darse una vuelta por las rebajas y fue vista comprando varias prendas en una tienda de Amancio Ortega, ante el estupor de otros clientes. O, más recientemente, cuando la consorte acudió a la Academia de Cine para reencontrarse con el cineasta Martin Scorsese. No todos sus pasos quedan reflejados en la agenda oficial y, por supuesto, lo que harán en San Valentín quedará fuera de comentarios en palacio, pero quizá sí se tenga noticias sobre cómo lo celebrarán cuando sus románticos movimientos den el salto a las redes sociales.