Una princesa alemana, primer royal en aparecer desnuda en "Playboy"

Una glamorosa princesa alemana se ha convertido en la primera aristócrata en quitarse la ropa para la revista Playboy. Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, la princesa de Sajonia, aparecerá en topless en la edición local de mañana de la revista de estilo de vida en un intento por reivindicar que "cada mujer es hermosa tal como es".

La princesa de 37 años, que afirma tener un vínculo con la Casa de Wettin, de 1.000 años de antigüedad, dijo que se "sorprendería" si su antigua familia noble comprara la revista, pero espera que "al menos lo toleren". Xenia está segura, al menos, de que su tatarabuelo, el último rey de Sajonia, Federico Agosto III, "habría definitivamente aprobado" su sesión de fotos, dijo a la revista.

La atrevida sesión de fotos es la última de una serie de apariciones en los medios poco ortodoxas de la joven. Pero Xenia se muestra orgullosa de conceder esta entrevista con la revista, reconociendo que "lucha contra los prejuicios todo el día" debido a su título, pero que en última instancia lo ve como una "bendición" que aprovechar al máximo.

No es la primera vez que la royal alemana genera controversia. En 2011, la propia Casa Wettin rechazó su reclamo del título después de que ella anunciara su biografía: Xenia: La vida de una princesa en el siglo XXI. "Ella no es nadie. No puede tener una biografía", afirmó la jefa de la extinta dinastía, María Emanuel, margrave de Meissen, añadiendo que "esto es un terrible paso en falso, una desgracia para la Casa de Wettin, de 1.000 años de antigüedad".

Pero Xenia es probablemente la tataranieta del último rey de Sajonia, Federico Agosto III, y ha seguido apareciendo en los titulares por sus vínculos reales. Su madre, Iris de Sajonia, es hija del príncipe Timo de la Casa (1923-1983). El padre de Timo, bisabuelo de Xenia, era el príncipe Ernst Heinrich, esposo de la archiduquesa Luisa de Austria e hijo de Federico Agosto III, último rey de Sajonia.

Federico abdicó voluntariamente en 1918 después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, después de sólo 14 años en el trono.

A pesar de las críticas dirigidas contra Xenia por su tentativa conexión con la corona, la princesa aceptó su conexión real y se hizo un nombre en programas globales. En 2016 apareció en una producción israelí que reunió a amantes de celebridades para compartir varias semanas en un espacio íntimo, rodeados de cámaras mientras realizaban diversas tareas. Pronto pasó a aparecer en espectáculos de danza y en la versión alemana de I'm a Celebrity! en 2021, y recientemente asumió un papel en la telenovela local B:REAL el año pasado.

Pero la fama no siempre ha sido fácil para la princesa, quien dice que su título le ha impedido encontrar a su Príncipe Azul. En una entrevista de 2010 con BZ, confesó: "De hecho, he estado soltera desde que nací".