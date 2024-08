La princesa Leonor comete una pequeña infracción en su primer día al volante: ¡hasta 100 euros de multa!

Martes, 6 de agosto. 16 horas, alerta por calor excesivo en Mallorca, 36 grados y una sensación térmica de 37. Este ha sido el momento escogido para que se produjera una de las imágenes más esperadas, y quizás última, de la Familia Real en la isla. La Reina Letizia, junto a sus hijas y la Reina Doña Sofía dando, podríamos definirlo así, su tradicional paseo estival por el centro de Palma. Años atrás había sido una salida al cine, unas compras al atardecer por las calles de la ciudad o unos helados; en esta ocasión fue un recorrido algo más rápido, buscando la sombra y con una única parada: Nutrición activa, tienda de alimentación ecológica y suplementación, propiedad de Pilar Aguiló, mujer del cantante y compañero de tripulación del Rey, Jaume Anglada, de donde Doña Letizia salió con una bolsa cargada de diversos productos. Fue imposible averiguar qué adquirió, pues en el establecimiento optaron por la máxima discreción.

Con apenas un aviso de antelación de 30 minutos, fotógrafos y reporteros esperaron y superaron las altas temperaturas a la llegada de las cuatro mujeres que permanecen estos días en Marivent. La Princesa Leonor junto a la Reina Sofía, y la reina Letizia junto a la menor de sus hijas, la Infanta Sofía. Un vistazo rápido a uno de los puestos de vestidos y complementos destinados al turista que se levanta en la Plaza Major de Palma y un callejeo rápido hasta esa primera parada y donde se pudo ver la complicidad entre la heredera al trono y su abuela materna, que necesitó apoyarse en la joven para no caer a causa del empedrado de algunas zonas.

La Reina Letizia, Doña Sofía, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía se van de tiendas por Mallorca Gtres

Por el camino se encontraron con pocos residentes y mucho extranjero que se preguntaba con interés a qué se debía tanto revuelo mediático. Eso sí, algunos tuvieron su recompensa al esperar pacientes a las puertas del centro de nutrición y poder hacerse fotografías, selfies y hasta darles algunos besos a las protagonistas. Unas protagonistas que para esta imagen juntas eligieron un look veraniego y fresco. Así, Doña Letizia lució un vestido largo en tonos rosas de la firma Babbaki y renunció al maquillaje. La Princesa de Asturias optó por un top palabra de honor con microestampados de flores en tonos blancos y azul, y la Infanta Sofía por una falda de estilo ibicenco y un top negro. La Reina Sofía, en su estilo, pantalón blanco y blusa azul.

La Reina Letizia, la Reina Sofía, la Princesa Leonor y la infanta Sofía hacen turismo por el casco antiguo de Palma de Mallorca Raúl Terrel Europa Press

La segunda parada de la jornada no fue tal, porque, en realidad, fue la despedida y la sorpresa de la tarde. Por primera vez se pudo ver a Leonor al volante de un coche, un Seat Ateca color gris desde donde, bajando las ventanillas, dijo adiós a todos los presentes. De copiloto, su hermana, y en la parte trasera, las dos reinas. Sin duda, la fotografía del verano por ser la gran novedad, aunque ya se conocía desde hacía meses que la heredera había aprobado el examen de conducir. Aun así, no fue hasta esta tarde cuando se le vio públicamente a los mandos de un vehículo, estrenándose ante la opinión pública como conductora. Y no sabemos si fueron los nervios, o consecuencia de la improvisación, pero el vehículo no lucía la letra «L» en la luna trasera, obligatoria para los noveles en su primer año de conducción.