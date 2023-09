El príncipe Harry cumple 39 años cada vez más alejado de su familia

El duque de Sussex celebra hoy, 15 de septiembre, su 39 cumpleaños y lo hace en Alemania, donde se encuentra para los Juegos Invictus 2023, un evento que inauguró en la ciudad de Dusseldorf y donde ha protagonizado diversos actos protocolares. Si bien para sus 38 años el duque recibió un gesto de parte de su padre, al autorizarle por mandato real que llevara puesto su uniforme militar al lado de su hermano William en la vigilia previa antes del funeral en homenaje a la reina Isabel II, este año, lejos de Buckingham y con una nula comunicación con la corona británica, ha sido su esposa Meghan Markle quien se ha encargado de darle una sorpresa al estar junto a él en los Juegos.

Harry deja atrás un año marcado por la publicación de sus polémicas memorias, "Spare", y la emisión del documental Harry & Meghan, que han provocado el distanciamiento definitivo con La Firma, ya que en ambos aireaba intimidades que no le han perdonado.

Queen Elizabeth II , with Prince Harry and Meghan Markle during the RAF Centenary at BuckinghamPalace, London Neil Warner/MEGA GTRES

Una vida marcada por la pérdida, cuando estaba a punto de cumplir 13 años, de su madre, que muríó tras un trágico accidente automovilístico en 1997. A partir de ese momento se estrechó la relación de William y Harry con su padre. Carlos III se convirtió en su guía durante los difíciles años de la adolescencia, incluso cuando coqueteó con las drogas a los 17.

El fallecimiento de Diana lo afectó profundamente y el príncipe prometió continuar con su trabajo cuando fuera adulto. "Harry ha heredado la extraordinaria empatía de su madre", dijo una vez un alto funcionario de palacio. "Se relaciona con niños y jóvenes". Después de un año sabático transcurrido parcialmente en Lesotho, África, el Príncipe estableció allí una fundación llamada Sentebale. El nombre significa "No me olvides" en el idioma local y sirvió como tributo a la labor benéfica de su madre, así como "un recordatorio para todos nosotros de no olvidar a Lesotho ni a sus hijos".

También ha asumido su responsabilidad en otros aspectos, mostrando un gran interés en la campaña antiminas de Diana, visitando en 2010, Mozambique para inspeccionar proyectos de remoción de minas.

Cape Town (South Africa).- (FILE) - Britain's Prince Harry (R), Duke of Sussex and his wife Meghan, Duchess of Sussex, holding their son Archie, visit the Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation in Cape Town, South Africa, 25 September 2019 (reissued 13 January 2020). Senior members of Britain's royal family met at Sandringham to discuss Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex's future role after the couple have announced in a statement on 08 January 2020 that they will step back as 'senior' royal family members and work to become 'financially independent'. (Duque Duquesa Cambridge, Lanzamiento de disco, Sudáfrica, Reino Unido) EFE/EPA/TOBY MELVILLE / POOL *** Local Caption *** 55494091 TOBY MELVILLE / POOL EFE

Siguió a su hermano en la Real Academia Militar Sandhurst y se graduó en Sandhurst en abril de 2006. Después de cinco años sirviendo como oficial, Harry fue ascendido de cadete al rango de capitán en el ejército británico. Recibió la codiciada Insignia Apache, lo que significa que había completado la primera etapa de formación como piloto de helicóptero Apache.

En 2007 realizó un periodo secreto de servicio en Afganistán, y volvió en 2012S como piloto. Su presencia allí se interrumpió ya que se filtró a la prensa.

En 2014, lanzó los Juegos Invictus, que reúnen al personal de servicio lesionado como una forma de fomentar su rehabilitación.

En noviembre de 2017, Harry anunció que estaba comprometido con Meghan, apenas un año y medio después de que se confirmara su romance. Y la pareja se casaba en mayo de 2018 en la capilla de San Jorge, frente a la Reina y otros miembros de la familia real. Después llegó el nacimiento de su primer hijo, Archie, y su salida definitiva de la familia real británica. Los duques de Sussex se instalaban en Montecito, California. Allí dieron la bienvenida a su segunda hija, Lilibet y continúan cada vez más distanciados de los Windsor.