El príncipe Harry y Meghan Markle: su cuasi "royal tour" por Colombia

El príncipe Harry (39) y Meghan Markle (43) vuelven a ser noticia tras un verano marcado por la ausencia física de la monarquía británica en los Juegos Olímpicos debido a los temas de salud que sufren varios de sus miembros. La pareja, afincada en Estados Unidos, realizó una visita a Nigeria este mismo año y ahora, a pesar de que no son los representantes de la Corona británica, ambos tienen el papel de representar el desarrollo internacional de su fundación, Archewell. Y es que aunque uno de los desafíos más urgentes que presenta la monarquía británica es la falta de «working royals», es decir, personas de sangre real que les representen, el príncipe Harry no está dentro dentro del organigrama real, pero sí en el de su fundación. Esta visita es carente de contenido de Estado y tiene un fin puramente solidario. Sin duda, la polémica pareja han reinventado los viajes internacionales y practican una diplomacia a su medida, que no tiene precedentes.

El príncipe es ya un habitual en sus viajes al continente africano y es que, con tan solo 14 años, tuvo la oportunidad de vivir durante un año en Lesoto, región que ha visitado en numerosas ocasiones. Ha sido gracias al éxito que tuvo durante estos últimos meses su visita por lo que la pareja ha tomado la decisión de partir hoy jueves, 15 de agosto, a Colombia, un país que sorprendió a muchos ya que está fuera de la Commonwealth y del continente africano.

El Gobierno colombiano ya anunció hace varias semanas que los duques de Sussex se trasladarían allí, tras ser invitados por la vicepresidenta y Ministra de Igualdad, Francia Márquez. El principal fin de este proyecto está en formar parte de distintas conferencias enfocadas en el «ciberacoso, explotación en línea y repercusiones de estas amenazas en la salud mental». El recorrido les llevará a conocer varias regiones como el Pacífico colombiano y el Caribe, y ciudades como Bogotá, Cali y Cartagena.

El príncipe Harry junto a Meghan Markle Instagram

Pero no todo son buenas noticias en este viaje solidario, ya que antes de embarcarse en el mismo, Harry y Meghan han perdido a un íntimo colaborador. A principios de 2024, el hijo de Lady Di designó a Josh Kettler el cargo de jefe de su gabinete. Tal y como ha confirmado el diario británico «Daily Mail», Kettler ha renunciado a su cargo. No han trascendido las causas y abre otra vez la vía de las especulaciones que persigue el día a día de esta pareja. Su papel ha sido fundamental en los últimos meses, ya que ha sido el encargado de viajar con ellos durante su visita a Nigeria o acompañarle a él en solitario cuando acudió a Londres con motivo de los Juegos Invictus. La baja de Kettler en su equipo no ha sido la única durante estos últimos años, ya que han sido hasta ahora 18 personas que han renunciado a trabajar con ellos.

Volviendo a Colombia se espera que todo tenga tintes de pseudoviaje oficial, como ocurrió con Nigeria. Allí, hubo himno oficial, ceremonias de bienvenida, discursos oficiales, bailes regionales... El impacto mediático de los Sussex es altísimo y cuentan con la ventaja de que van por libre. Es decir, pueden hablar de política, de violencia, de racismo e incluso, hablar de temas espinosos de herencias, como ya hicieron en su documental de Netflix. El diario «The Telegraph» llama a estas giras: «Do it Yourself». Que sería algo así como: «Hazlo tú mismo» o «Yo me lo guiso y yo me lo como».