¿Quién "hereda" la ropa de los hijos de Kate Middleton?

En uno de sus últimos actos oficiales, la princesa de Gales visitaba la fábrica textil Corgi, en Ammandord, donde se atrevió incluso a ponerse delante de una máquina de coser: "Definitivamente no es mi fuerte", destacaba. Sin embargo, allí dio alguna pista de lo que hace con la ropa que a sus hijos George, Charlotte y Louis les queda pequeña. Y no es muy distinto a lo que hace cualquier familia normal.

"Es muy bonito reutilizar las cosas que están bien hechas", afirmaba Kate Middleton antes de afirmar que reutiliza la ropa de sus hijos. De manera que ropa que ha estrenado el príncipe George luego es utilizada por Charlotte y por el pequeño de la casa, el príncipe Louis. Pero además algunas de esas prendas pasan también a los hijos de Pippa y de James Middleton, los hermanos de la princesa.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton posan con sus hijos George, Charlotte y Louis / Foto: Twitter Kensington Palace larazon La Razón

En su libro autobiográfico publicado en 2024, "Meet Ella: the Dog Who Saved My Life", James explicaba que tanto Pippa (que también tiene tres hijos, Arthur, Grace y Rose) como Kate le daban mucha ropa de sus hijos. "Catherine y Pippa", relataba, "traen dos maletas grandes con ropa usada, por lo que los armarios de Inigo están llenos de adorables conjuntos que han usado sus primos, incluso las niñas". Y aunque la ropa es aún grande para el pequeño Iñigo, nacido en 2023, afirma que le quedará bien enseguida. Además, declaró a la revista "Hello!" en septiembre del pasado año, que esa ropa usada era una gran oportunidad para que sus hermanas, al ver a Inigo con ella puesta, pensaran en sus hijos cuando eran más pequeños, y rememoraban así "cuando su hijo usaba algo y qué edad tenía; les hace recordar el pasado".

Un ejemplo no solo práctico sino de sostenibilidad de los príncipes William y Kate.