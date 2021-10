Kate Middleton, la aliada de su hermano James en su lucha contra la depresión

Gente

Salud mental

James Middleton, el hermano pequeño de la duquesa de Cambridge, ha contado en varias ocasiones sus luchas con la salud mental, destacando que uno de los factores más determinantes para su recuperación fue el apoyo de su familia, en especial de su hermana, la duquesa de Cambridge quien le acompañó en varias de las sesiones de su tratamiento.

James Middleton y su esposa Alizée Thevenet FOTO: James Middleton instagram James Middleton

En una entrevista concedida al periódico The Telegraph, James Middleton confesó el gran apoyo recibido por sus allegados, quienes no solo le brindaron su cariño y comprensión, sino también en sus sesiones de terapia para entender cómo se sentía.

“Todos ellos y ha sido muy, muy imporgtante”, afirmó. “No necesariamente al mismo tiempo, sino individualmente y, a veces, juntos. Y eso fue muy importante porque les ayudó a entenderme y a entender cómo funcionaba mi mente. Y creo que la forma en que la terapia me ayudó fue que no tenía a mi familia preguntándome: ‘¿Qué podemos hacer?’ Lo único que pudieron hacer fue asistir a algunas de las sesiones de terapia para comenzar a comprender“.

Además reveló que antes de someterse a terapia, lidiaba con pensamientos suicidas. Middleton relató que cuando ingresó en un psiquiátrico, le preguntaron sobre sus intenciones suicidas, a lo que él contestó. “Tendría que responder a esto con sinceridad, porque quiero que me ayuden”. Entonces me sinceré: “Bueno, en realidad, sí, pero no creo que lo haga nunca”. En mi informe decía que tenía pensamientos suicidas pero que no era una amenaza para mí “.