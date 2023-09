La razón por la que Carlos III no ha planeado ningún homenaje de cara al aniversario de la muerte de Isabel II

El 8 de septiembre de 2022, la reina Isabel II perdió la vida en su casa de Balmoral, convirtiéndose en la monarca más longeva de la historia de su país. Sus exequias se extendieron a lo largo de diez días, y también se le rindió homenaje a través de sutiles guiños durante la ceremonia de coronación de Carlos III, que tuvo lugar el pasado 6 de mayo.

Sin embargo, a dos días que se cumpla el primer aniversario de la muerte de la reina, no se ha confirmado ningún homenaje oficial o acto público en su recuerdo. Aunque pueda parecer extraño, teniendo en cuenta la pompa y boato que la Corona inglesa suele desplegar en este tipo de conmemoraciones, lo cierto es que no existe ningún protocolo a seguir en este tipo de fechas marcadas, por lo que cada familia es libre de llevar a cabo o no un evento especial. “Depende de ellos. Es muy poco probable que tengamos noticias del rey Carlos ese día”, explica Richard Fitzwilliams, un periodista británico experto en realeza.

Carlos III coronado Gtres

Del mismo modo, una reunión familiar por el aniversario de la muerte de Isabel II podría desembocar en polémica por la más que probable ausencia del príncipe Harry y Meghan Markle. Su ausencia podría empañar la buena voluntad del homenaje, así que todo apunta a que la Corona ha preferido no arriesgarse a que se termine produciendo el plantón real.

Lo que sí parece probable es que se recuerde a la reina Isabel desde alguna plataforma oficial, ya sea a través de las redes sociales de la Casa Real o mediante un comunicado.

Además, también se da por sentado que se llevarán a cabo homenajes espontáneos de parte de la ciudadanía que todavía recuerda con cariño a la fallecida monarca. El día de su muerte, las puertas de Buckingham Palace se llenaron de flores y peluches en su honor, una bonita estampa que podría repetirse este 8 de septiembre.

Homenaje a la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham por su 95 cumpleaños ANDY RAIN EFE

Del mismo modo, como gesto simbólico en recuerdo a la reina Isabel, sonarán las campanas de la abadía de Westminster y se lanzarán 21 salvas en los parques de la capital.

De este modo, parece que el rey Carlos III y su familia pasarán este día especial en la más estricta intimidad. El monarca estará junto a su mujer, la reina Camilla, en la casa de Balmoral, la favorita de la reina Isabel II y donde se apagó para siempre.