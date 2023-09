Las grabaciones inéditas de Lady Di que muestran el rechazo de Carlos III a su hijo Harry

Por todos son conocidas las célebres grabaciones de voz de Lady Di que Andrew Morton utilizó para escribir “Diana: Her True Story”, el libro en el que se exponen los pensamientos más íntimos y reflexiones de la princesa. Se trata de siete horas de audios cuyo contenido vio la luz de forma parcial en 2017, en el documental “Diana: In Her Own Words”, y el resto que todavía no se conocía está a punto de ver la luz en un nuevo proyecto que se espera para 2024.

“Daily Mail” ha tenido acceso a parte de esas grabaciones inéditas, y el tabloide británico asegura que se escucha a la princesa hablando sobre su mala relación con el entonces príncipe Carlos o con su madrastra, Raine Spencer.

En los audios, Lady Di recuerda el bautizo de su segundo hijo, el príncipe Harry, y asegura que Carlos III comentó con Spencer su rechazo al recién nacido varón. “Estamos muy decepcionados porque queríamos una niña”, habría dicho el ahora rey de Inglaterra, una cuestionable confesión a la que la madrastra de Diana respondió en defensa del bebé. “Le dijo: ‘Deberías darte cuenta de que tienes suerte de tener un hijo’. Desde ese día, Carlos le cerró las puertas. Eso es lo que hace cuando alguien le responde”, cuenta Diana en los audios.

Lady Di junto a sus hijos Guillermo y Enrique de Inglaterra HBO

Del mismo modo, la princesa profundiza en la mala relación que mantenía con la esposa de su padre, a quien ni ella ni sus hermanos aceptaron en su hogar. “Le dije: "Te odio mucho. Si supieras cuánto te odiamos todos por lo que has hecho. Has arruinado la casa, has gastado el dinero de papá. Dije todo lo que pude y Raine dijo: "No tienes idea de cuánto dolor le hizo pasar tu madre a tu padre”, explica Diana.

La conversación continuó y, lejos de amedrentarse, la princesa de Gales dio a su madrastra una lección de lo que ella consideraba verdadero sufrimiento: “Le dije: ‘¿Dolor, Raine? Esa es una palabra con la que ni siquiera sabes cómo identificarte. En mi trabajo y en mi rol, veo a la gente sufrir como nunca antes lo has visto. ¿Y a eso lo llamas dolor?’ Le dije: ‘Tienes mucho que aprender’”, conluye Diana.

La publicación de estos audios coincide con el 26º aniversario de su muerte, que tuvo lugar este 31 de agosto.