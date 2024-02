La Reina Camilla da la última hora de salud del Rey Carlos III: "Está conmovido"

La Reina Camilla asume que el peso de la Corona recaerá sobre ella en los próximos meses, hasta que el Rey Carlos III concluya el tratamiento al que se está sometiendo para vencer al cáncer que padece. En su paso al frente, la consorte visitó ayer la catedral de Salisbury, una joya gótica del siglo XII que conserva la copia mejor conservada de la Carta Magna británica, para atender un concierto benéfico, y allí se sinceró ante los asistentes sobre el estado de su marido en este bache que atraviesa.

"Dadas las circunstancias, lo está haciendo extremadamente bien. Está muy conmovido por todas las cartas y mensajes que el público ha estado enviando desde todas partes. Eso es muy alentador", manifestó la Reina, agradeciendo todas las muestras de cariño que su esposo ha recibido desde que anunció que se enfrentaba al cáncer.

La convalecencia de Carlos III ha supuesto el paso al frente de los otros pesos pesados de la Corona más allá de Camilla. El príncipe William también acudió el 7 de febrero a una cita de gala organizada por la ONG London Air Ambulance, una organización benéfica que trabaja junto al Sistema Nacional de Salud para prestar servicio aéreo a las emergencias sanitarias.

La Reina Camilla en un concierto en la catedral de Salisbury Gtres

Haciendo gala de su sentido del humor, el príncipe William bromeó junto a Tom Cruise, otro de los asistente VIP a la gala, sobre los problemas de salud que en las últimas semanas han achacado a su familia: "He estado bastante centrado en cuestiones médicas, así que he venido a un acto de ambulancias aéreas para desconectar".

Lo cierto es que han sido unas semanas complicadas para los Windsor, y la situación parecía lo suficientemente grave como para provocar un regreso inmediato del príncipe Harry al Reino Unido. Tras el anuncio de que su padre padece cáncer, el duque de Sussex voló desde Los Ángeles hasta Londres y afloró la esperanza de que pudiera limar asperezas con su familia, pero su visita al Rey apenas duró 45 minutos y regresó a Estados Unidos pocas horas después. De hecho, pasó la noche en un hotel de lujo, en lugar de en casa de algún familiar.

Tom Cruise y el príncipe William Gtres

Ha trascendido que ni siquiera pudo encontrarse con su hermano mayor, con quien se ha distanciado sobremanera en los últimos meses. Según "The Sun", a Harry le hubiera encantado tener un cara a cara con William para dar pie a una reconciliación, pero él se negó en redondo: "No puede fingir y hacer como si no pasara nada. Guillermo no puede confiar en Harry, dadas sus repetidas traiciones públicas".