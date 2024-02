El príncipe William bromea con Tom Cruise en un evento para recaudar fondos: "No llevo mis pantunflas Top Gun"

El príncipe de Gales ha retomado sus compromisos públicos tras la noticia del diagnóstico de cáncer de su padre, el rey Carlos III, y se unió a una cena de recaudación de fondos con el actor de Top Gun, Tom Cruise. El príncipe William, que ha estado cuidando a la princesa de Gales y a sus tres hijos después de su cirugía abdominal, saludó al actor, al coincidir con él en la gala para recaudar fondos de la London Air Ambulance en Londres.

Tom Cruise y el príncipe William Gtres

Señalando sus pies, el príncipe bromeó con Cruise al señalarle que "no tengo puestas mis pantuflas Top Gun esta noche". Un comentario que se produce después de que en el estreno de la película Maverick en mayo de 2022, el primogénito de Carlos III causara impacto en la moda al usar zapatos de terciopelo con aviones de combate bordados.

Además, William, bromeando de nuevo, le mostró su agradecimiento al actor por asistir a la cena, mejorando el perfil de los socorristas, paramédicos y tripulantes del helicóptero. En su discurso, además, le dijo a Cruise: "Si no le importaría no tomar prestado ninguno de los nuevos helicópteros para la próxima Misión Imposible, se lo agradecería. Todos hemos visto en nuestras pantallas que, cómo decirlo, parece que tienes una visión diferente del "desgaste normal" que el resto de nosotros. No es del tipo que mejora, eso es seguro".

El Príncipe William en la Londom's Air Ambulance Charity Gtres

Por coincidencia, Cruise es también una de las "Leyendas vivientes de la aviación", premio que recibió el príncipe Harry, el pasado mes.

En la gala, el William también se reunió con antiguos pacientes y donantes que se habían reunido para recaudar dinero para la flota de helicópteros de la organización benéfica. La campaña "Up Against Time" pretende recaudar 15 millones de libras esterlinas para el otoño de este año. También el príncipe de Gales quiso agradecer en su discurso los "amables mensajes de apoyo" para su padre y su esposa, reconociendo el apoyo que ha recibido "en los últimos días. Significa mucho para todos nosotros", dijo.