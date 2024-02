Este es el verdadero motivo por el que el príncipe Harry no se reencontró con su hermano Guillermo en Inglaterra

El pasado lunes 5 de febrero Carlos III anunció que padece cáncer. La noticia causó una gran conmoción y su hijo Harry, nada más enterarse de la triste noticia, cogió un vuelo de urgencia desde California, lugar en el que tiene fijada su residencia junto a Meghan Markle y sus hijos, para reencontrarse con su padre en Inglaterra.

El hijo menor del monarca solo estuvo 24 horas en su país natal y solo estuvo con su padre 45 minutos. De hecho, el duque de Sussex no durmió en alguna de las propiedades de la Familia Real y prefirió hospedarse en u lujoso hotel, tal y como apuntaron los medios británicos.

Britain Royals William and Harry ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Después de reencontrarse con Carlos III, el príncipe Harry regresó a Los Ángeles junto a su familia, sin ver a nadie más de su familia. Ahora, según "The Sun", se ha desvelado que el marido de Meghan Markle sí estaba dispuesto a ver su hermano, el príncipe Guillermo, pero éste último fue el que se negó. Aunque el duque de Sussex "hubiera aceptado encantado" ver a su hermano, el príncipe de Gales no confía en Harry. "No puede fingir y hacer como si no pasara nada. Guillermo no puede confiar en Harry, dadas sus repetidas traiciones públicas", explican en el anterior medio citado.

El hijo pequeño de Lady Di tampoco visitó a Kate Middleton, con la que en un principio sí tuvo buena relación. Según ha desvelado un amigo de Harry, el motivo principal de su viaje fue ver a Carlos III." La razón principal del duque para viajar al Reino Unido es visitar a su padre. Si hubiera tenido la oportunidad de ver a Guillermo, el Duque la habría aceptado con gusto", señalan en "The Sun".

A pesar de la delicada situación de salud que está atravesando el rey de Inglaterra, sus hijos van a apoyar a su padre por separado y no se va a producir, de momento, ningún acercamiento entre ambos. Cabe recordar que el príncipe Harry, en "Spare", sus memorias, calificó a su hermano Guillermo como su "archienemigo".