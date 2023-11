La reina Margarita pudo frenar la polémica de Federico y Genoveva Casanova, pero se ahorró el dinero

La publicación de unas fotografías del príncipe Federico de Dinamarca paseando por las calles de Madrid con Genoveva Casanova han supuesto una bomba mediática que amenaza incluso con la estabilidad de la corona danesa. No tanto las imágenes en sí, sino lo que se lee entre líneas de este viaje secreto del heredero al trono a su amiga mexicana, con la que pasó la noche en su domicilio, abandonándolo a primera hora de la mañana para regresar al lado de su mujer, la princesa Mary de Dinamarca, en palacio. Pero en este entramado ha jugado un papel destacado la reina Margarita II de Dinamarca, como así se acaba de desvelar, pues se asegura que en su mano estuvo frenar la publicación del reportaje de la polémica, pero optó por dejar que la controversia se cebase con su hijo y su nuera, poniendo en peligro su matrimonio.

En la prensa danesa ya se da por segura la traición, hablando de “supuesta deslealtad”, pero también informando sobre una inminente separación entre el príncipe Federico y su mujer Mary Donaldson. Algo que la reina Margarita podría haber frenado, aunque suya no fuese la responsabilidad de que su hijo respete a su esposa y tenga cuidado en no caer en el objetivo de los paparazzi si desea dar el paso equivocado. De ahí que ella se negase a frenar la publicación de las fotografías en cuestión, aunque tuvo la opción de hacerlo a cambio de una “transacción comercial”, como así se ha desvelado ahora.

La polémica suscitada por las fotos del príncipe Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova continúa copando titulares en todo el mundo. Pero quizá ahora se haya dado un paso más en esta trama al desvelarse que la soberana de los daneses tuvo cierto papel protagonista en esta historia. Al menos eso es lo que analiza Federico Jiménez Losantos este miércoles, poniendo de relieve “el rumor creciente de intento de transacción comercial de un cuarto de millón de euros que Margarita no ha querido pagar, no por falta de dinero, sino porque no quiere”.

Después de haber llegado a su conocimiento esta decisión de la reina Margarita de Dinamarca de no prestar auxilio a su hijo, el locutor reflexiona y llega a una conclusión propia: “Como Margarita ha dejado claro que va a controlar su sucesión, es evidente que ella no quiere a sus hijos como sucesores. Al pequeño lo ha apartado y esta historia con el príncipe Federico, ¿crees que si quisiera al heredero no hubiera pagado ese dinero después de negociarlo?”. Quizá una determinación algo extrema, teniendo en cuenta lo mucho que protege la soberana la institución que represente, a la que siempre ha tratado de salvar del escándalo, de ahí que su hijo menor, el príncipe Joaquín de Dinamarca, lleve cuatro años viviendo alejado de los quehaceres reales en París junto a su mujer, la princesa Marie, y sus cuatro hijos.