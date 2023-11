El rey Carlos III ya no confía en el príncipe Harry y Meghan Markle

El pasado 14 de noviembre se celebró en Reino Unido el primer cumpleaños del Rey Carlos III de Inglaterracomo soberano. La primera vez que sopla las velas de su tarta real desde el trono. No obstante, como lleva sucediéndole toda la vida, él no ha sido el protagonista indiscutible de la jornada y su propia familia ha logrado hacerle sombra. Ya le pasada con su esposa, la princesa Diana de Gales, o con su madre, la reina Isabel II. Pero también le sucede con sus dos hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry. Aunque quizá sea más destacado con el menor de ellos, después de que desafiara a la familia y se alejase de su protección para emprender una nueva vida al otro lado del charco, en Los Ángeles, junto a Meghan Markle. Y es que lo que hicieron los duques de Sussex en aquella importante jornada ha crispado los nervios, y mucho, del rey de los británicos.

Camila Parker y el Rey Carlos III en Kenia Gtres

El príncipe Harry y Meghan Markle no son bien recibidos en Buckingham, después de enemistarse con gran parte de los Windsor. Es por ello que reducen al máximo sus visitas y eluden cualquier cuestión familiar en público, optando por la vía privada para según qué gestos. No tienen reparos en cuestionar a la familia real en sus entrevistas, su documental o su libro de memorias, pero para felicitar al Rey Carlos III prefirieron hacerlo sin llamar mucho la atención, mediante una llamada telefónica. Esto no sentó nada bien al cumpleañero. Aunque quizá lo que peor le ha sentado es que se ha filtrado esta noticia de una forma que le ha dejado en mal lugar.

Se ha comentado que el príncipe Harry llamó a su padre en su aniversario para desearle que pasase un día feliz. También que aprovechó la ocasión para pasarle el teléfono a su esposa, Meghan Markle, que también tuvo bonitas palabras para su suegro. Lo mismo sus nietos, que incluso le cantaron el ‘cumpleaños feliz’ en un vídeo que seguramente le robase alguna sonrisa. Todo esto lo detallaba ‘The Telegraph’, enfadando sobremanera a Carlos III, que considera que su hijo le ha traicionado filtrando esta información al medio de manera estratégica para quedar bien y dejarle a él como el malo de la película.

Prince Harry and Meghan Markle, Duke and Duchess of Sussex visit the track and field event at the Invictus Games in The Hague, Netherlands. Peter Dejong AP

Esto mismo es lo que creen en ‘Page Six’, que sostiene que los duques de Sussex habrían deslizado estos detalles de la llamada de teléfono por su cumpleaños para limpiar su imagen pública. “Harry y Meghan Markle luchan por la privacidad cuando les conviene y, sin embargo, en el momento en que Harry habla por teléfono con el Rey, aparece en un periódico”, denuncian. Esto, según el citado medio, les colocaría en situación de ser denominados como “totalmente hipócritas”. Ante el miedo de que esta creencia se popularice, los duques de Sussex se han apresurado en negar tener “nada que ver” en dicha filtración. Además, subrayan el deseo de ambos de “tener una mejor relación” con el soberano porque, “después de todo, él es su padre”.