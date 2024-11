El Rey Carlos III cumple 76 años: así lo celebrará y el deseo que no verá cumplido

Este 14 de noviembre está marcado con cariño en el calendario familiar de los Windsor. El Rey Carlos III de Inglaterra cumple este jueves 76 años y lo hace en un año que ha sido especialmente difícil para él. Muchos han sido los aniversarios agridulces, pero quizá ninguno como este 2024, en el que ha temido por su propia vida, además de ver agravados sus problemas familiares. Ante este delicado panorama, el hijo de la desaparecida reina Isabel II ha querido demostrar que, por encima de todo, es rey, de ahí que haya elegido trabajar en su gran día. Aunque todos excusarían que se cogiese la jornada libre por su cumpleaños, más teniendo en cuenta que sigue librando una batalla contra el cáncer, él no está dispuesto a bajarse del trono ni un día más. Su salud ya le ha alejado de su cometido, no lo hará por un día de fiesta. Ni tan siquiera sus médicos le hacen entrar en razón al respecto, teniéndose que ver al límite de sus fuerzas para retirarse.

Carlos III y Camilla en Edimburgo Gtres

Con ello, este jueves en el que Carlos III debería soplar las 76 velas de su tarta de cumpleaños, velará para que a nadie le falte un plato de comida caliente sobre la mesa. Al menos esa es su intención, con la inauguración de dos nuevos centros de distribución de alimentos procedentes de excedentes. Ante el éxito del primero del año pasado, ahora elige este día para abrir dos más. Estará presente en la inauguración de uno de ellos, mientras que el segundo será de forma telemática. Después tendrá el resto del día libre y podrá, ya sí, celebrar su aniversario en familia, con sus seres queridos, ya en privado y alejado de la atención mediática. Desde Buckingham se reservan estos detalles en la intimidad, al formar parte de la agenda privada del monarca. Seguramente almorzará con la reina Camilla y podrían acompañarles los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, así como sus nietos. También sus hermanos y sobrinos, pero habrá una sonada ausencia que pesa por encima de cualquier invitado.

Aunque no se trate de una cifra redonda, quizá este sea el cumpleaños más importante del Rey Carlos III de Inglaterra, al menos sí en su vertiente más personal. Desde enero arrastra problemas de próstata que le hicieron pasar por quirófano, para después descubrir que debía luchar contra un cáncer. Todo a la par que su nuera, Kate Middleton, que hace lo propio. Esto ha trastocado los planes de la familia, tanto en su faceta íntima como en la institucional. Es ahí cuando se ha echado especialmente en falta alpríncipe Harry y a Meghan Markle, aunque siendo sinceros, ella quizá no tanto. En las tareas de representación de la Corona les hubiese venido muy bien los servicios de los duques de Sussex, especialmente al considerarse al hijo díscolo de Lady Di como el único con talento para ser príncipe, aunque ahora lo utilice para granjearse una lucrativa vida en Estados Unidos sin rendir cuentas con ‘La Firma’.

El príncipe Harry con el Rey Carlos III Gtres

El cáncer bien podría haber ayudado que el príncipe Harry buscase un acercamiento con su padre y su hermano. Les ha mostrado su apoyo de forma virtual por redes sociales, aunque no se sabe si han existido conversaciones privadas. No parece, al menos, que acabasen bien. Él ha pisado estos meses varias veces suelo británico, pero no precisamente para verse con su familia. Este podría ser el deseo que Carlos III pida cuando suple las velas de su tarta de cumpleaños. Un sueño que será difícil ver cumplido si no se dejan a un lado los rencores del pasado y se acepta que, quizá, con Meghan Markle no se hicieron bien las cosas y no se la supo proteger. Es más, en ocasiones se la echó a los leones para desviar otros escándalos que ensuciaban el buen nombre de otros miembros de la familia. Y es que desde que Isabel II no está entre ellos parece que reina la discordia, siendo el príncipe Andrés otro gran quebradero para su hermano, al negarse a abandonar la residencia que le prestó, acrecentando la lista de polémicas que ha protagonizado estos últimos años. No es la peor, pues las acusaciones de abuso de menores y malas artes económicas siguen resonando en el pueblo, aunque las causas se hayan solventado en los tribunales o en sus pasillos.

¡Feliz cumpleaños al Rey Carlos III! Al menos sí uno tranquilo.