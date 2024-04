El rey Juan Carlos regresa a Abu Dabi

Don Juan Carlos ya ha puesto rumbo a Abu Dabi. Aunque el monarca tenía previsto viajar ayer a las cinco de Vigo a Ginebra, el padre de Felipe VI ha preferido no hacer escala en Suiza y viajar directamente a su residencia habitual en Emiratos Árabes debido al catarro que sufre y que le ha impedido participar este fin de semana en la segunda serie de regatas del Campeonato de España de clase 6M.

El monarca no ha podido disfrutar de ninguna jornada náutica, aunque sí se le pudo ver en las instalaciones del club náutico de Sanxenxo, que preside su amigo Pedro Campos, para desear buena suerte a la tripulación del Bribón. Los médicos aconsejaron a Don Juan Carlos que no se expusiera a los cambios de temperatura, para no estar tampoco muchas horas expuesto al sol, por lo que tampoco siguió a la tripulación desde otra embarcación. No dudó eso sí de desearles buena suerte desde el puerto deportivo.

Tras la serie disputada este fin de semana, el Aida, barco del RCN de La Coruña, armado por Francisco Botas y patroneado por el vigués Javier de la Gándara, ha conseguido doblegar tanto al Bribón como al Titia, ambos del RCN de Sanxenxo. La próxima serie de regatas está programada para los días 17, 18 y 19 de mayo, fechas en las que se espera de nuevo al Rey Juan Carlos en España.