El Rey Juan Carlos I regresa a Sanxenxo para otra jornada lejos del mar

El Rey Juan Carlos I no ha participado en las regatas que tenían lugar este fin de semana en el puerto deportivo de Sanxenxo, pero sí ha querido mostrar su apoyo a la tripulación del “Bribón” . Este sábado Juan Carlos se presentaba en compañía de su buen amigo Pedro Campos en el Club Náutico de la localidad pontevedresa. Lo que todos esperaban que fuera un intenso fin de semana en el que el padre del Rey Felipe VI lucharía por su lugar en el podio ha terminado siendo una visita alejada del agua.

El Rey Juan Carlos I en Sanxenxo Gtres

Entorno a las 11.30 de este domingo Don Juan Carlos I ha sido visto saliendo de casa de Pedro Campos, con el que se hospeda siempre que viaja a Galicia. Juntos han llegado al puerto en el que se encontraba la tripulación, así como otros conocidos de Don Juan Carlos. De la misma manera que el sábado, el Rey ha hecho acto de presencia con ropa náutica, gafas de sol y gorra incluida, pero solamente ha charlado con conocidos y no se ha embarcado en el “Bribón”.

El Rey Juan Carlos I Gtres

Transcurrido un tiempo se ha ido al igual que ha llegado, montándose en el asiento del copiloto de su amigo Pedro Campos y despidiéndose muy amable de los medios con la mano. A pesar de que el Monarca no participe en esta ocasión, esto no significa que la tripulación del “Bribón” no tenga un duro desafío por delante. Este domingo tiene lugar la última jornada de la serie de la liga 6 metros.

El Rey Juan Carlos llegó este miércoles a Galicia y desde entonces no se ha metido ni un solo día en el mar. Una situación que puede desconcertar a muchos aunque el propio Don Juan Carlos afirmara ante las cámaras que se encontraba “bien” este pasado sábado. Quien tampoco ha sido vista durante toda esta semana ha sido su hija la infanta Elena, su fiel compañera en estas jornadas de competición deportiva.

A pesar de que el Rey haya decidido no participar en esta ocasión en esta competición deportiva, se puede afirmar que su regreso a España parece cada vez más cercano. Por el momento no se ha pronunciado sobre su intención de cambiar su residencia, pero cada vez son más frecuentes sus visitas, ya sean por motivos médicos, familiares o deportivos.