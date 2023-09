El Rey Juan Carlos I sorprende con una felicitación especial a Julio Iglesias

Para Julio Iglesias este 23 de septiembre ha llegado rodeado de grandes amistades. La estrella internacional ha recibido las felicitaciones de numerosas personalidades de todos los ámbitos: tanto político, como artístico e inclusive miembros de la Familia Real.

Mediante un proyecto llevado a cabo por Richy Castellanos, íntimo amigo del cantante, se ha puesto en contacto con todas aquellas personas cercanas a Julio Iglesias para que le grabaran un vídeo corto, de máximo 30 segundos, en el que le felicitaran el cumpleaños.

Pero la mayor de las sorpresas ha sido cuando el propio Richy Castellanos, en directo en el programa ‘Y Ahora Sonsoles’, ha compartido un vídeo en el que el mismo Rey Juan Carlos I le enviaba sus mejores deseos al artista: “Julio, te deseo muchas felicidades y que tengas un cumpleaños muy feliz. Espero que nos veamos pronto. Te deseo todos los éxitos que te mereces todavía” ha expresado Don Juan Carlos con emoción.

Y es que, como han comentado desde el programa, el Rey llevaría sin hablar “por lo menos tres o cuatro años, antes del coronavirus” mencionaba así Richy Castellanos para el programa de Antena 3.

Castellanos hizo un amplio trabajo solicitando estos videos de felicitaciones a sus allegados y aquí se incluyó Kalina de Bulgaria, sobrina de Don Juan Carlos. De hecho, la idea de pedir al Rey Juan Carlos una felicitación para Julio Iglesias fue de la propia Kalina de Bulgaria, que es una gran admiradora del cantante. De este modo, y sin que nadie lo esperase, las cariñosas palabras de felicitación del Rey Juan Carlos han sido una gran sorpresa para todos.

Desde hace un tiempo se lleva especulando con el estado de salud del cantante, ya que llevaba tiempo sin dar señales de vida en el foco mediático, pero él mismo se encargó de desmentirlos desde sus redes sociales con una fotografía reciente.

“Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre. No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones. ¿Cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad?” ha expresado con asombro el cantante que remarca públicamente su buen estado de salud.