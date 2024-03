Rose Hanbury rompe su silencio tras los rumores de su relación con el príncipe William

Rose Hanbury ha negado su relación con el príncipe William. Fue en 2019 cuando surgieron los primeros rumores de relación de la aristócrata y el heredero al trono. Dan Wootton, periodista de "The Sun", publicó que Kate Middleton y Rose, antes grandes amigas, se habían distanciado. Entonces no se hablaba de los motivos, pero el columnista británico Giles Coren escribió un tuit bromeando acerca de que esa enemistad tenía su origen en una affaire de la marquesa de Cholmondeley con el príncipe.

Estas semanas, y a raíz del misterio en torno a la salud de Kate Middleton, el nombre de Hanbury ha vuelto a la palestra. Tan insistentes han sido los rumores de la infidelidad real que Hanbury se ha visto obligada a recurrir a su equipo de abogados para callarlos.

Britain's Prince William and Kate Middleton , Duchess of Cambridge with Rose Hanbury and husband David Cholmondeley attending a gala in support of East Anglia's Children'sHospices' Stephen Pond Gtres

"Es totalmente falso", aseguran los abogados de la exmodelo. La marquesa no ha querido dar más detalles sino simplemente dejar claro que todo lo que se ha publicado es falso. Así se lo han transmitido a 'Business Insider', encargado de publicar las primeras palabras de Rose. Si bien Kensington Palace (la oficina de los príncipes de Gales) siempre se ha acogido al lema de Isabel II, "never explain, never complain" ("nunca des explicaciones ni te quejes"), la marquesa de Cholmondeley ha optado, puesto que no pertenece a la Corona, por dar la cara y zanjar los rumores que la relacionan con el príncipe.

Rose Hanbury está casada con David Rocksavage, séptimo marqués de Cholmondeley al que conoció en 2003, en Italia. En 2009 anunciaron su compromiso y se casaron en una ceremonia íntima en Chelsea. Fruto de su relación tiene tres hijos, dos mellizos de 15 años y una niña de 8.