La reaparición de Kate Middleton en un supermercado, sin foto y blindada: ¿acierto o error?

Nada se hace al azar cuando se trata de la Familia Real. Y menos ahora, cuando la atención a ambos lados del Atlántico está puesta en la princesa de Gales. Por lo tanto, el hecho de que Kate y William hayan sido vistos comprando en un supermercado al lado de su casa en Adelaide Cottage solo pretendía una cosa: acallar rumores. No hay divorcio y ella está bien.

La visita se produjo el pasado sábado, pero fue ayer cuando salió a la luz por la prensa citando a testigos asegurando que a Kate se la veía «feliz, saludable y relajada» mientras compraba productos ecológicos. No hay ninguna prueba gráfica, algo inaudito con tanto teléfono inteligente. Pero es precisamente la protección de los vecinos lo que hizo al heredero al trono y a su esposa mudarse hasta Windsor, enclave muy arraigado siempre a la Corona. O simplemente, puede que hubiera fotos, pero la prensa británica se ha negado a publicarlas respetando la privacidad que ellos han pedido.

Windsor Farm Shop WFS

En cualquier caso, está visto que hagan lo que hagan los príncipes de Gales estos días estará envuelto en polémica. El biógrafo real Phil Dampier señaló que si bien muchos estarán felices de saber que Kate ha podido salir de casa, otros «ahora dirán que si está lo suficientemente bien como para ser vista por el público, ¿por qué no nos pueden decir qué le pasa?». «Fuentes oficiales aseguran que ella querrá revelar su tratamiento cuando esté completamente en forma y de regreso al trabajo. Probablemente esa sería la mejor manera, pero algunos estarán impacientes y querrán respuestas ahora», señala.

«Como cualquier persona que ha estado convaleciente durante mucho tiempo después de una operación, ella se aburrirá y, naturalmente, querrá retomar su vida normal. Pero para algunas personas en las redes nada será suficiente», plantea Dampier.

Por su parte, el experto real y periodista de investigación Tom Bower considera que esta última salida de Kate tan solo muestra que hay «pánico en el Palacio». «Justo cuando el furor de la semana pasada se había calmado un poco, han reavivado todas las preguntas sobre su salud que deberían permanecer en privado. Está claro que sus asesores no pueden decidir cuál debería ser su estrategia ni estar de acuerdo con la de Gales. Si siguen agachándose y zigzagueando, terminará mal», advierte.

La última aparición oficial de Kate fue en Sandringham el día de Navidad, al acudir a misa con el resto de La Firma. Pero en las últimas dos semanas, ha sido vista hasta cuatro veces. Dos de ellas en coche cuando se dirigía a actos privados, en la famosa foto retocada con sus hijos, y el pasado fin de semana en el supermercado.

Foto familiar

Se espera que la princesa regrese a sus funciones públicas después del 17 de abril, pasada la Semana Santa. Sin embargo, al cierre de esta edición, había fuertes rumores de que podría regresar antes, en concreto, el día de Pascua en la Capilla de San Jorge en la finca de Windsor. Quizá este sea el «gran anuncio» que, se especula, Palacio podría hacer en las próximas horas. Según «The Telegraph», la princesa no descarta volver a aparecer el domingo de Pascua y unirse a su familia para el tradicional paseo. No obstante, una fuente de Palacio dijo al periódico que «no había habido confirmación», por lo que todo lo demás eran meras especulaciones.

La foto de la discordia de Kate Middleton junto a sus tres hijos Redes sociales

A pesar de la polémica, se espera que William y Kate sigan manteniendo la tradición de publicar una nueva fotografía familiar para conmemorar los cumpleaños de sus hijos. El próximo será el del príncipe Louis el 23 de abril. En caso de que finalmente haya imagen se mirará con lupa.

El Rey, en carruaje en el Trooping the Colour

En el último Trooping the Colour, el gran desfile militar que celebra el cumpleaños oficial del soberano británico, Carlos III apareció a caballo, ataviado con un traje rojo y su legendario tocado de piel de oso, para realizar su primer desfile como rey. Sin embargo, este año el marido de la Reina Camilla podría desviarse de lo acostumbrado. Como informaron este lunes 18 de marzo varios medios de comunicación británicos, los médicos habrían recomendado al soberano evitar los eventos que impliquen aglomeraciones demasiado numerosas. Trooping The Colour es, sin embargo, una fecha especial para el Rey, ya que podría acudir con varias condiciones: viajar no a caballo, sino en carruaje, y presenciar el espectáculo desde un podio. Una decisión que aún no ha sido confirmada oficialmente por la familia Windsor.