Sarah Ferguson, sobre su cáncer: "Mi pecho nuevo me salvó la vida"

Sarah Ferguson continúa su recuperación tras la masectomía a la que se sometió hace unas semanas. Ahora ha hablado por primera vez de la enfermedad en su podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah.

"Sigo acostumbrándome a Derek, mi nuevo mejor amigo", comentó a la copresentadora Sarah Thomson. Derek es ni más ni menos que su pecho izquierdo reconstruido y para la duquesa es "muy importante porque me salvó la vida". Además asegura que lo considera "un amigo que siempre está conmigo y me protege con su escudo".

Sarah Ferguson , Duchess of York and Prince Andrew The Duke of York during day four of Royal Ascot at Ascot Racecourse. Adam Davy GTRES

Con respecto al nombre que le ha puesto, "Derek", asegura que surgió por casualidad. "No lo sé, simplemente me hizo gracia", contestó ante la pregunta. Pero, con humor, del que siempre ha hecho gala, revela que al otro pecho también le ha puesto nombre, "Eric", y añade que "Eric está bastante triste porque no es tan firme como Derek, pero no os preocupéis, me aseguraré de que la cosa se equilibre".

Tras su operación Sarah Ferguson sigue su convalecencia en el Royal Lodge de Windsor, residencia en la que vive junto al duque de York, a pesar de los intentos de Carlos III de que se muden a Frogmore Cottage, la antigua residencia de los Sussex para someter a una reforma la otra vivienda. Además Royal Lodge tiene unos gastos de mantenimiento muy elevados que el duque de York no es capaz de asumir. También se rumorea que la intención real es que sean los príncipes de Gales los que ocupen Royal Lodge. El principal problema: el contrato de arrendamiento que el hijo favorito de la fallecida Isabel II tiene firmado por un periodo de 74 años.