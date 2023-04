Sarah Ferguson, persona "non grata" para Carlos III

Si ya sorprendía la ausencia de Meghan Markle a la coronación de Carlos III, a la que sí asistirá su esposo, el príncipe Harry de Inglaterra, no meno llama la atención otra ausencia. Sarah Ferguson ni siquiera ha recibido invitación.

Ni siquiera la buena amistad que la duquesa de York mantiene con la reina Camilla ha sido motivo para que ocupe un lugar en la Abadía de Westminster el próximo 6 de mayo.

Sarah Ferguson, que aunque separada del príncipe Andrés de Inglaterra vive con el en Royal Lodge, no es miembro de "La Firma", ni tampoco de la familia real británica, por lo que ser la madre de las princesas Eugenia y Beatriz de York no la convierte en invitada a una ceremonia tan histórica.

Sarah Ferguson, junto a su hija la princesa Beatriz y su marido, Edoardo Mapelli Mozzi Marc Aspland AP

Ha sido el diario "The Independent" el que, a través de uno de los periodistas más cercanos a los duques de Sussex ha confirmado que Fergusson no ha sido invitada a la Coronación. Algo que ha calificado de "cruel". Sin embargo, la duquesa de York, de carácter bastante afable, no se ha sentido molesta por este gesto. De hecho, uno de los amigos de la duquesa de York ha comentado al mismo diario que ella ha sido un gran apoyo para Carlos y Camila, y no quiere que en su día más importante se hable de ella. Aunque la misma fuente asegura que la reina Isabel II seguro que habría querido que ella estuviera presente, como lo estuvo en su funeral.

No estuvo, en cambio, en el funeral del principe Felipe de Edimburgo, con el que no tenía buena relación, ni tampoco en la boa real del príncipe William y Kate Middleton. Si, en cambio, en la de los duques de Sussex.