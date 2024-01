Sarah Ferguson se queda sin trabajo: ya no podrá salvar al príncipe Andrés

El príncipe Andrés nunca llega a salvarse de la polémica y es que su pasado esconde demasiados capítulos escabrosos que no llegan a silenciarse del todo. Para evitar acabar sentado frente al juez para responder a las feas acusaciones de abuso sexual a menores, tuvo que pagar 14 millones de euros. Consiguió que Virginia Giuffre cerrase la boca y dejase de señalarse, aun así, su amistad y devaneos en la ‘isla de los pedófilos’ de Jeffrey Epstein le vuelven a provocar quebraderos de cabeza. De nuevo tiene líos con la justicia por este asunto, que se une a otros muchos que han ensuciado su nombre y le obligan a alejarse lo máximo posible de la familia real británica. Pero quien no le da la espalda es su exmujer, Sarah Ferguson, que está trabajando duro para poder ayudarle económicamente en su batalla. Eso sí, hasta en este punto positivo ha encontrado un problema inesperado. Ella se ha quedado en paro.

La duquesa de York ha querido demostrar el amor que siente por el padre de sus hijas, aunque sus caminos como pareja ya no sean posible. Para eso, ha demostrado que no se le caen los anillos por trabajar, entrando en los hogares de los británicos como una nueva reina del entretenimiento, siendo presentadora de uno de los programas con mayor aceptación por parte del público. Pero sus aspiraciones de triunfar en televisión se han ido al traste, tal y como acaban de informar desde ‘The Mirror’. Su programa, ‘This Morning’, ha dejado de contar con sus servicios como presentadora principal, restándole presencia frente a la cámara. Y quizá no sea tan dura la decisión como el motivo que se esconde detrás de ella.

Según el citado medio británico, Sarah Ferguson no supo conquistar a la audiencia con su debut como presentadora. De hecho, explican cómo los directivos de la cadena ITV están muy descontentos con su desempeño, pues no dio pie con bola y se la veía demasiado nerviosa y fuera de lugar como para ser atractiva para el público. Fue el pasado 20 de noviembre cuando la duquesa de York se animó a sustituir a Holly Willoughby al frente del espacio matinal, compartiendo escena con Alison Hammond y Dermot O’Leary. “En el mejor de los casos, la aparición de Fergie dividió a la audiencia; en el peor, fue un completo y absoluto desastre. Es muy dulce, incluso reparte regalos a todo el personal con el que trabajó ese día, pero desafortunadamente no tiene un talento natural. Su sueño de conseguir un papel de presentadora no es factible aquí en ITV”, mantienen fuentes de la propia cadena.

Esto supone el fin a la principal fuente de ingresos de Sarah Ferguson y, como han apuntado desde ‘The Mirror’, también a la principal baza para ayudar económicamente al príncipe Andrés. Aseguran que la economía familiar hace aguas desde hace un tiempo, agravado por los problemas con la justicia del controvertido hijo de la reina Isabel II de Inglaterra. El rey Carlos III está presionando a su hermano para que se aleje de ellos y así no perjudique a la Corona. Es por ello que ya le ha retirado la asignación de 250.000 libras esterlinas que recibía anualmente por su vínculo real. Ahora necesita facturar por sí mismo. Mientras, su mujer trata de recaudar fondos para ayudarle en sus procesos legales y, de paso, a sufragar los gastos de las reparaciones de Royal Lodge, donde residen y que necesita una mejora a la que el duque de York se comprometió acometer para poder quedarse en la residencia.