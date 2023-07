La llamada (desesperada) de Doña Sofía

El tema que precede a este reportaje confirma el viaje de Felipe de Marichalar este verano a Mallorca para pasar unos días con sus primos. Es algo habitual en él. Lo hace casi todos los años fuera de foco. En Marivent, Felipe de Marichalar no es Froilán, sino Pipe, y mantiene una rutina alejada de la que le gusta seguir en localidades como Marbella, Ibiza e incluso, Madrid. Este año el viaje desde Emiratos es especial. No solo porque no ha celebrado en familia su 25 cumpleaños, que es el próximo 17 de julio, sino porque va a haber una gran reunión de primos. Algo que no pudo ser en el entierro de Constantino de Grecia y que tanto dolor provocó en la Reina Sofía. Espera que Leonor y Sofía se reúnan con los primos Marichalar y Borbón. La fecha prevista es la primera semana de agosto, coincidiendo con la Copa del Rey de vela.

Pero lo cierto es que todo está abierto aún. Que el Palacio de Marivent es territorio de Doña Sofía no es secreto para nadie pero que se reúnan la heredera al trono, la Infanta Sofía, Victoria Federica y su hermano más Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin es algo que aún está en el aire. Una reunión de ese calibre no se produce desde hace cinco años. Otro hecho que le añade improbabilidad al asunto es que en esa foto, más privada que pública, aparecía Don Juan Carlos. Su llegada a las regatas de Sanxenxo, a final de julio, está condicionada por múltiples factores. Primero, el expreso deseo de Casa Real, y segundo, el panorama político con unas elecciones generales el 23 de julio y un reguero de informaciones contradictorias que apuntaban que si el candidato del Partido Popular gobernase, el padre de Felipe VI regresaría de su exilio, extremo desmentido por su entorno.

Pero volvamos a la ansiada foto de familia de Doña Sofía con sus nietos en las escaleras de Marivent, porque sin duda este era el momento más esperado del verano. Donde se analizaban los «looks» de cada vástago y el lenguaje corporal para ver si realmente eso de que la Princesa de Asturias e Irene Urdangarin eran íntimas era cierto o comprobar la afinidad entre el varón de la Infanta Elena con los primos de Ginebra. El posado de la Familia Real en palacio crecía año tras año. De los primeros tiempos, con el príncipe de Asturias y sus hermanas, las infantas Elena y Cristina siendo niños, a la época en la que se conocían yernos, nuera y nietos. Se podía hablar con ellos, intercambiar impresiones sobre el año e, incluso, había tiempo para bromear. Sin embargo, la separación de los duques de Lugo, los rumores de que a doña Letizia no le gustaba la isla y, sobre todo, las sucesivas causas judiciales y noticias sobre supuestos casos de corrupción por parte de Don Juan Carlos, han cambiado el panorama. El verano de 2008 fue el primero sin fotografía oficial, aunque luego ha habido variantes, con los reyes Felipe y Letizia y sus hijas. Desde 2019, no se ha vuelto a producir. Quizás la pandemia y las restricciones han tenido mucho que ver en esta última decisión, en ese Marivent más alejado de los focos. También, no hay que obviarlo, era el único momento en el que se podía preguntar de manera más libre. Sin ese posado, tampoco hay respuestas a cuestiones incómodas. Los escándalos, la separación de Elena y Marichalar, la exposición pública de Froilán y Victoria… La Reina Letizia, con cordura, quiso dejar a un lado a las niñas. «Separar al menos la imagen pública», nos dicen. Eso sí.

La casa de los abuelos

Se ha hablado mucho de que los primos Urdangarin y Marichalar solían venir a Mallorca días antes de la llegada de los Borbones para descansar en Mallorca, que antes de los problemas, era punto de encuentro obligado. «La casa de verano de los abuelos» es y era como lo percibían desde siempre todos en la familia Borbón. Desde que Letizia es reina, Marivent ya no es lo que era. También los primos se hacen mayores y tienen su vida. Sí que se ha mantenido más fuerte el vínculo de las hijas de los reyes con la pequeña de Cristina. Irene tiene mucha afinidad con su abuela, doña Sofía. Su discreción es del gusto de la reina Letizia y han compartido algunas sesiones de cine en verano con la princesa Leonor y la infanta Sofía. También hay que recordar episodios chocantes, como el que ocurrió en 2019. Ese verano la Reina Sofía acudió un día a ver «El Rey León» con Irene y Victoria y días después, repitió película con Letizia, Leonor y Sofía. Mantener esta entente cordial no siempre ha sido fácil para una abuela muy entregada a sus nietos y devota de las grandes reuniones familiares.

Los miembros de la Familia Real española posan ante los medios de comunicación con motivo de su estancia en el Palacio de Marivent de Palma de Mallorca durante el verano. Ballesteros EFE

Todo el mundo sabe que la relación entre la hija de la Infanta Elena y la de la Infanta Cristina siempre ha sido estrecha a pesar de la diferencia de edad. De hecho, a la bella Irene le fascina la faceta de influencer de su prima y admira mucho sus pinitos en el mundo de la publicidad, aunque ella haya elegido, bien asesorada por sus progenitores, mantenerse alejada de ese mundo y continuar su formación fuera de España. La unión entre primas ha ido en aumento a medida que crecían y Felipe VI y su familia decidieron estrechar la Familia Real. Esto implicó que sus hijas dejaran de tener una relación, al menos públicamente, con sus primos hermanos. Aunque no hay que olvidar que la Infanta Cristina y la Reina Letizia tuvieron mucha afinidad en sus orígenes, las hijas del rey no acudieron a la graduación de su prima en Ginebra, que fue un momento muy especial para todos los Borbón. El hecho llamó poderosamente la atención de la prensa internacional, tanto que la revista «Point de Vue», la biblia europea del Gotha, no dudó en dedicar una portada impactante al hecho: «Dos familias reales, irreconcilables», titulaban.

La llegada de las hijas de la Reina Letizia a la isla de Mallorca está prevista entre el 28 y 29 de julio, según fuentes consultadas por este medio. Felipe VI llegará el 26 a Mallorca por la noche porque el 27 ya tiene audiencias con autoridades. Y como cada año, la Reina Letizia clausura el Atlántida Film Festival. Doña Sofía lleva ya días allí organizando el encuentro, ¿se cumplirá su deseo al menos de puertas para adentro?

Una masía para cada familia en Marivent

La idea de que Marivent es un palacio es totalmente errónea. En realidad es un complejo salpicado de estancias y situado al borde del acantilado de Cala Mayor. Son Vent es la masía de 650 metros cuadrados, dentro de este magnífico conjunto de edificaciones, donde reside Felipe VI y su familia cuando se trasladan a pasar unas semanas a Mallorca. Son Vent había sido una residencia habitual del jefe del sector naval de Baleares. Esta casa se encuentra contigua a los pabellones destinados a la Infanta Cristina y a la Infanta Elena y más lejos de la zona donde habita la Reina Sofía con su hermana Irene de Grecia. Es por eso que, cuando en 2019 la Reina Sofía hacía malabares para salir públicamente con sus nietos en grupo y que no coincidieran los Urdangarin y Marichalar con los Borbón Ortiz, no significaba que de puertas para adentro las familias no coincidiesen con naturalidad. Los niños, niños son.