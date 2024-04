Varapalo para el príncipe Harry: no podrá recurrir la decisión judicial sobre su seguridad en Reino Unido

El duque de Sussex no podrá recurrir un dictamen del Tribunal Superior de Londres acerca de los dispositivos para su seguridad personal y la de su familia cuando viajen al Reino Unido, según indicó este lunes un portavoz judicial. El príncipe Harry ve así rechazada su "solicitud inicial para apelar".

El menor de los hijos de Carlos III tiene su residencia en Montecito (California), a donde se trasladó tras su salida de la familia real. Allí vive junto a su esposa Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lilibet Diana. El duque demandó al Ministerio británico del Interior después de que en febrero de 2020 el Comité Ejecutivo para la Protección de miembros de la realeza y figuras públicas (Ravec) determinara que ya no se le asignaría la misma protección financiada con fondos públicos procedentes del Estado, cuando viajaran a Reino Unido. Una decisión que el Ravec tomó cuando Harry dejó de ser "miembro activo de la familia real británica a tiempo completo".

London (United Kingdom), 05/03/2020.- (FILE) - Britain's Harry (R) and Meghan (L), Duke and Duchess of Sussex attend the annual Endeavour Fund Awards at Mansion House in London, Britain, 05 March 2020 (reissued 27 March 2020). According to media reports, the Duke and Duchess of Sussex have left Canada to move to California. (Duque Duquesa Cambridge, Reino Unido, Estados Unidos, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL NEIL HALL Agencia EFE

Tras ese dictamen, un portavoz del duque de Sussex señaló que éste recurriría el veredicto y que "confiaba en obtener justicia de la Corte de Apelaciones". Sin embargo, un portavoz judicial ha confirmado a los medios británicos que Harry ha perdido "su solicitud inicial para recurrir esa decisión", aunque todavía podría solicitar directamente ante el Tribunal de Apelaciones de este país que le autorice a presentar un recurso.

El príncipe argumenta que sus hijos "no pueden sentirse en casa" cuando están en Reino Unido si "no es posible mantenerlos seguros" allí. Además, los duques de Sussex ya no cuentan con ninguna propiedad en la que alojarse en Reino Unido, lo que dificulta aún más su protección "pública", teniendo que optar por la privada.

Por este motivo, el príncipe Harry se enfrenta a pagar un millón de libras tras perder el recurso judicial contra el Gobierno británico por la retirada de los escoltas