El apasionado beso de película de Harry y Meghan Markle en plena tormenta

El príncipe Harry y Meghan Markle se mantienen al margen de los problemas de salud que arrastran los miembros más destacados de La Firma. Aunque han querido mostrar públicamente su pesar por el cáncer del rey Carlos III de Inglaterra y su nuera, la princesa de Gales, Kate Middleton, lo cierto es que estos gestos se producían tan solo de cara a la galería. La fractura en el seno familiar es un hecho que ya no tratan de ocultar o minimizar, como así ha vuelto a suceder en su última aparición pública, cuando los duques de Sussex han derrochado simpatía ante los medios, mientras sus allegados continúan con sus respectivos tratamientos para presentar batalla contra su dura enfermedad.

El príncipe Harry y Meghan Markle en Florida Gtres

A la espera de que se produzca su anunciado viaja a Reino Unido con motivo del décimo aniversario de los Juegos Invictus, que el príncipe Harry lidera, la pareja se ha dejado ver en un multitudinario acto en Florida. Y lejos de mostrar austeridad en sus gestos y no hacer demasiado ruido ahora que la salud juega una mala pasada a su familia, lo cierto es que han derrochado amor, acaparando todas las miradas. El hijo pequeño del rey Carlos III y la desaparecida Diana de Gales tenía en agenda apadrinar un partido benéfico de polo, en el que ha unido fuerzas con su buen amigo, el español Nacho Figueras. Pero no lo hizo solo, porque su esposa, Meghan Markle, quiso estar a su lado en Wellington, no solo durante el acto y viendo el partido desde las inmediaciones, sino también a la hora de recoger el trofeo cuando el equipo de Harry se alzó con la victoria y llegó el momento de celebrar.

El príncipe Harry durante el partido benéfico de polo Gtres

La que fuese actriz hasta que pasó a formar parte activa de la familia real británica tenía el importante papel de hacer entrega del premio al equipo vencedor, el Sentebale. Al ser su marido quien debía recoger el galardón en representación de su equipo, se produjo la curiosa estampa en la que el matrimonio se hizo protagonista de todos los flashes. Y es que no dudaron en fundirse en un apasionado beso que dejó a muchos sin habla, aunque los aplausos estallaron en júbilo para acompañarlo. Una imagen que está dando la vuelta al mundo y que contrasta con los delicados momentos que atraviesa el príncipe Guillermo, preocupado por la salud de su padre y su esposa, mientras soporta sobre sus hombros todo el peso de la corona junto a la reina Camilla.

Nacho Figueras, su mujer Delfina y los duques de Sussex Gtres

No cabe duda que, lejos de lo que sucede en Buckingham y el revuelo generado en suelo británico, el príncipe Harry y Meghan Markle están viviendo un instante mágico. Desde que decidiesen cruzar el charco para instalar su nueva vida en California, concretamente en la elitista zona de Montecito, en Santa Bárbara, parece que la fortuna les sonríe. Algo que es evidente en cada una de sus apariciones públicas, como así ha vuelto a pasar este sábado, cuando los duques de Sussex derrocharon simpatía con los allí congregados durante el partido de polo benéfico, pero también mucho amor a la hora de compartir espacio sobre el escenario. Pero parece que la felicidad de la ex actriz es palpable incluso cuando las cámaras no se fijan en ella, pues parece que se lo pasó en grande con su amiga Delfina, esposa de Nacho Figueras, con la que ha compartido viajes y muy buenos momentos en estos últimos años.