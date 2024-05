La verdadera razón por la que el príncipe Harry rechazó ver a su padre enfermo de cáncer

La familia real británica ha protagonizado en los últimos tiempos “su peor año”, aunque parece que siempre logran superarse en lo que a la acumulación de tragedias y polémicas. Este 2024 se está coronando como uno de los más difíciles para los Windsor, que atraviesan serios problemas de salud, como el cáncer del Rey Carlos III o el de la princesa de Gales, Kate Middleton, además de duras pérdidas familiares como el suicidio de Thomas Kingston. Todos han estado en el ojo del huracán, además que todos han sido objeto de preocupación por parte del pueblo, que sufre con sus desgracias. Eso sí, quien parece de lo más tranquilo es el príncipe Harry, que sigue con sus quehaceres personales y profesionales a espaldas de lo que les sucede a los suyos. Incluso parece vivir al margen de la enfermedad contra la que batalla su padre. Es más, ha perdido una oportunidad de oro para verle y la ha rechazado. ¿Por qué? Ahora la prensa británica ha desvelado qué ha sucedido de verdad entre padre e hijo y la razón por la que este no ha salvado la distancia para ver cómo se encuentra en primera persona.

Carlos III, ayer en Buckingham Gtres

El regreso del duque de Sussex a Reino Unido a principio del presente mes de mayo hizo que todas las miradas se centrasen en él. Todos sus movimientos fueron analizados con lupa y cada gesto trascendía a los titulares. Pero, aun sabiéndose vigilado, no quiso hacer el esfuerzo de visitar a su padre, aunque éste tampoco se movió lo más mínimo para ver a su vástago tras tanto tiempo distanciados geográficamente, más allá de lo personal que les separa. Para evitar el revuelo, desde Casa Real se emitió un comunicado oficial informando de que el encuentro no iba a ser posible: “Desafortunadamente, no será posible el encuentro debido al programa complejo de su Majestad. El duque de Sussex comprende la agenda de compromisos de su padre y sus prioridades, espera verlo pronto”, se informaba tratando de ofrecer normalidad donde pocos la ven. Se padre tiene cáncer y poco podría explicar su ausencia a su lado.

Después del escándalo, las aguas llegaron a su cauce. Eso sí, el revuelo vuelve a producirse al desvelarse el motivo real por el cual el príncipe Harry plantó a su padre o, por el contrario, según prefiera entenderlo, Carlos III se refugió en su trabajo para tener la excusa perfecta para no ver a su hijo. Sea como fuere, según ‘The Telegraph’, el díscolo hijo “renunció a una reunión con el rey Carlos III en Londres, porque no incluía medidas de seguridad”. Desde el citado medio añaden que no solo puso como excusa la falta de seguridad, sino que tampoco le pareció bien que su padre le ofreciese una residencia para esos días en los que se encontraba en la capital británica para que estuviese a su antojo y sin preocupaciones añadidas. El duque de Sussex prefirió rechazarlo todo.

Prince Harry waves as he arrives at St Paul's Cathedral for a 'Service of Thanksgiving' celebrating 10 years of the Invictus Games Foundation, in London, Wednesday, May 8, 2024. Kirsty Wigglesworth Agencia AP

De hecho, rechazó todo lo que venía por parte del rey Carlos III y optó por hospedarse en un hotel que le asegurase salir sin ser visto y poder dar esquinazo a la prensa llegada la necesidad. La casa que su padre le ofrecía no entraba en sus planes porque lo considera “un lugar visible con puntos de entrada y salida públicos y sin protección policial”, tal y como describen en el citado medio británico. No especifican cuál era, pero lo cierto es que toda propiedad de la familia real cuenta con vigilancia para evitar cualquier imprevisto, pero parece que nada está al gusto del príncipe Harry. Pero de ahí a no ver a su padre, aunque fuesen unos minutos en plena lucha contra el cáncer, son pocos los ciudadanos quienes respaldan sus decisiones.

Aun así, se asegura que el príncipe Harry es quien peor está llevando la ruptura familiar, no solo con su padre, sino también con su hermano, el príncipe Guillermo. Se habla de un estado anímico bajo y preocupación sin respuesta: “Lo siente como un desaire. Harry rara vez está en Gran Bretaña y obviamente quiere ver a su padre siempre que viene. No sabe cuándo volverá y está muy preocupado por su padre, así que tenía muchísimas ganas de verle”, dice, por su parte, ‘Vanity Fair’. Pero lo cierto es que sus salidas públicas no dejan constancia de este punto, pues incluso ha sido criticado por sus sonrisas de oreja a oreja en sus apariciones públicas, mientras sus seres queridos están con serios líos médicos y luchando por recuperar la salud, no perder la vida y, de paso, seguir defendiendo la Corona que juraron representar y dar continuidad.