El vía crucis asiático de Victoria Federica en su Semana Santa menos tradicional

No es amiga de procesiones ni actos religiosos en fechas tan señaladas como la Semana Santa, lo suyo va en otra onda y le aleja de la tradición familiar. Mientras su abuela, la Reina doña Sofía, se encontraba en Málaga asistiendo a la llegada de los legionarios que portarían al Cristo de la Buena Muerte, o en la procesión madrileña del Cristo de los Alabarderos, su nieta Victoria Federica seguía la senda de los elefantes en Sri Lanka, a donde viajó estos días acompañada de dos de sus mejores amigas, Marta Ezcurra y Rocío Laffón.

Su visita al parque nacional de Yala le ha acercado a distintas especies animales, como antílopes, hipopótamos, cocodrilos, monos y paquidermos. Y a su regreso a Madrid le esperan asignaturas pendientes, como son las grabaciones de "El desafío" o encontrarse con su nuevo mejor amigo, el modelo y Míster España 2022, Rubén Gaitán, al que llama irónicamente "limoncito". Se conocieron hace dos años en una fiesta en Marbella donde él trabajaba como camarero y le servía a Vic una de sus bebidas favoritas, el agua con limón exprimido.

En lo que se refiere a la labor de la royal influencer en el concurso televisivo "El desafío", sabemos que a sus padres, la infanta Elena y Jaime de Marichalar, no les hace la menor gracia que su hija se exponga tanto en este medio de comunicación. Y desde el equipo del programa nos llega la impresión de que la sobrina del Rey Felipe VI no es una mujer que haya empatizado con el resto de concursantes. Es más, la califican de caprichosa y nada resolutiva en las pruebas. No se acostumbra a la dinámica de los focos y la critican por ser poco participativa.