Victoria Federica ya está en España: así ha reaccionado al ser preguntada por el cumpleaños de la Princesa Leonor

Victoria Federica ya se encuentra en España después de haber disfrutado de unos días en Perú junto a Roca Rey y sus amigos. La hija de la infanta Elena viajó el pasado 28 de octubre a Latinoamérica y ha disfrutado de unas divertidas vacaciones con su pandilla, entre los que se encuentran Tana Rivera, María G. de Jaime o Tomás Páramo. Por este motivo, la hermana de Froilán no pudo asistir al 18 cumpleaños de si prima, la Princesa Leonor. La influencer fue una de las grandes ausencias de la celebración privada familiar que se produjo en El Pardo, fiesta a la que asistieron casi todos los Borbón al completo, incluido Don Juan Carlos.

Aún así, Victoria Federica le dedicó un mensaje en redes a la Princesa Leonor por el día de su 18 cumpleaños. La "it girl" publicó una fotografía de la heredera al trono en sus historias de "Instagram" junto al siguiente texto: "Hoy es un gran día para ti y para España, estoy segura que llegarás a ser una gran reina. Me siento muy orgullosa de ti. ¡Feliz cumpleaños!". Y ahora, a su regreso de Perú, la hija de la infanta Elena se ha pronunciado sobre el gran día de la Princesa de Asturias.

La Princesa Leonor jura la Constitución La Razón

Muy feliz por los días que ha disfrutado en Perú, Victoria Federica, muy orgullosa, no ha dudado en aplaudir lo radiante que estaba Doña Leonor en el día de su cumpleaños y durante la jura de la Constitución. "Iba guapísima", ha asegurado la joven sobre el look que lució la heredera al trono en uno de los días más importantes de su vida. Eso sí, salvo esa declaración, la hermana de Froilán no ha querido pronunciarse más sobre ninguna cuestión familiar ni desvelar algún detalle de su viaje a Perú. "Estoy muy contenta, pero no voy a decir nada. Gracias chicos", declaraba la influencer, amable y sonriente.

Victoria Federica también se ha perdido esta semana el 85 cumpleaños de su abuela Doña Sofía. La madre de Don Felipe VI celebró el pasado 2 de noviembre en Zarzuela su aniversario junto a sus hijos, nieto y amigos más cercanos, como Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo, íntimos de la mujer de Don Juan Carlos.