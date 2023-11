El esperado mensaje que Victoria Federica envió a su prima Leonor por su día grande desde Perú

El día más significativo en la vida de la princesa Leonor continúa siendo un tema de conversación. Durante su día grande, coincidiendo con su 18 cumpleaños y su jura de la Constitución, una de las ausencias más comentadas fue la de su prima Victoria Federica.

Por encontrarse disfrutando de un viaje en Perú, donde ha tenido la oportunidad de presenciar algunas de las corridas de toros de su íntimo amigo, Roca Rey, no pudo acudir a la gran cita. A pesar de su ausencia, no se olvidó de felicitar a Leonor a través de las redes sociales. Aunque no sabemos si también le ha enviado felicitaciones en privado, públicamente escribió un cariñoso mensaje a su prima a pesar de las críticas que ha recibido por no asistir al evento.

"Hoy es un gran día para tú y para España, estoy segura que llegarás a ser una gran reina. Me siento muy orgullosa de ti. ¡Feliz cumpleaños!", escribía junto a una imagen de la princesa Leonor en el día de su cumpleaños.

A pesar de que Victoria se encuentra en una nueva etapa de su vida donde la moda y las redes sociales tienen un papel destacado, sigue evitando la atención mediática en cada una de sus apariciones públicas. La joven prefiere mantenerse alejada de cualquier información que la asocie con la Familia Real. Sin embargo, en esta ocasión ha hecho una excepción al dedicar un espacio en su perfil para demostrar que su relación con su prima es excelente, a pesar de no poder acompañarla en una fecha tan especial.