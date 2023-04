Victoria Federica se parte de risa por una pregunta inesperada sobre su madre, la infanta Elena

Victoria Federica continúa con su vida al margen de críticas y comentarios. En esta ocasión ha preferido pasar las vacaciones de Semana Santa en un lujoso resort en El Caribe que viajar con su madre, la Infanta Elena, a Emiratos Árabes para visitar a su hermano Froilán y a su abuelo Don Juan Carlos.

La influencer ha disfrutado de unas lujosas vacaciones en La Riviera Maya junto a su mejor amiga, Rocío Laffón, las cuales ha compartido con sus miles de seguidores de Instagram.

Una escapada que no ha estado exenta de polémica, ya que se ha especulado en los últimos días que la infanta Elena estaría molesta con su hija al no haber pasado la Semana Santa con la familia y por no haber viajado a Abu Dani para estar con su abuelo y con su hermano.

Ante todo este revuelo de informaciones, Victoria Federica ha reaccionado sin poder evitar reírse en su llegada al Aeropuerto de Madrid. Luciendo una sudadera, una coleta despeinada y con unos grandes auriculares para intentar desviar la atención de los reporteros, la joven ha evitado desvelar cualquier tipo de información al respecto. Eso sí, ha sonreído cuando ha escuchado que su madre desea que esta se mude con su hermano y abuelo, dejando entrever que no es una información cierta.

Victoria Federica regresa de sus vacaciones en El Caribe sin demasiadas ganas de hablar EUROPAPRESS

Siguiendo la línea de la discreción con los medios de comunicación, la joven no ha querido confirmar ni desmentir si su abuelo regresará a España la próxima semana, y si, de ser así, ambos estarían juntos en Sanxenxo.