Victoria Federica, pillada besándose con pasión con un chico en una discoteca

Victoria Federica de Marichalar se ha convertido en poco tiempo en una de los satélites de la familia real española que más fama arrastra. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha sabido labrarse un nombre propio en el mundo de la moda y las redes sociales, lo que le convierte en famosa por mérito propio. Algo que le genera muy buenos rendimientos económicos, pero la fama no deja de ser una moneda con dos caras. La parte negativa está en la presión mediática, que a veces llega cuando a ella no le interesa ser objetivo de los flashes. Así le ha sucedido de nuevo, cuando la cámara se ha fijado en ella mientras disfrutaba de una divertida fiesta en Rubicon, una popular discoteca de Madrid. Aunque lo que llamó la atención no ha sido cómo se lo pasó, sino el apasionado beso que han logrado filmar con un apuesto joven, que no ha sido identificado, pero que podría ser Álex Recort, su supuesto nuevo novio.

Victoria Federica en Sevilla. Gtres

El tanto de esta exclusiva se lo ha anotado ‘TardeAr’ este viernes, que ha mostrado unas imágenes de Victoria Federica dejándose llevar como una adolescente más que ha encontrado el amor y no le importa el qué dirán. “Llegó sobre la una o una y media de la madrugada con un grupo de amigos donde estaba este chico”, ha desvelado una fuente al programa de Ana Rosa Quintana, en ausencia de la jefa al tratase de un viernes. La joven se sintió cómoda para dar rienda suelta a sus sentimientos sin atender a que podrían estar grabando sus movimientos, que después terminarían causando furor al ser emitidas por el programa de las tardes de Telecinco: “Es un local en el que el público es del mismo estilo que ella”, destacan.

Tal y como han añadido desde el citado espacio de Mediaset, Victoria Federica y su nutrido grupo de amigos, entre los que estaba el joven con el que terminó besándose, ocuparon un reservado. Sin embargo, a ella le gusta mezclarse con la gente, dejarse llevar por el ritmo de la música desde la pista de baile y, de paso, también por la pasión. “No fueron a ningún reservado. A ella le dio igual las miradas ajenas del resto”, matizan.

Victoria Federica besando a un chico TardeAR

“Parece que ya se conocían, tenían mucha química. Es el mismo chico con el que fue a un festival este verano, donde ya se dieron un piquito”, ha añadido Leticia Requejo en ‘TardeAR’. Las imágenes muestran cómo el joven se acerca a Victoria Federica por la espalda y le rodea la cintura con sus brazos. Ella corresponde este gesto de cercanía girándose y rodeándole a él por el cuello. Después de compartir unas palabras, risas y confidencias llegó el esperado beso que muestran en exclusiva: “Entre conversación y conversación, jugueteo y cachetes, de repente surgió ese besazo”, sentencia la periodista, feliz por presenciar la escena.