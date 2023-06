La viral petición de la Reina Letizia a Marta Bustos, la influencer que se quemó con sosa

Muchos recordarán la historia de Marta Bustos, una influencer que compartía en sus redes sociales contenido sobre sus jabones caseros. En 2020, mientras fabricaba uno de ellos, tuvo un accidente y se quemó los ojos con sosa cáustica. Aunque los doctores le advirtieron de que podía quedarse ciega, ahora ha recuperado parte de la visión y ha escrito un libro en el que cuenta la historia de cómo logró salir adelante ante el varapalo con el que el destino la golpeó.

Se trata de “Cuando perdí mis ojos marrones”, un libro que ya se encuentra en la casa de miles de lectores, incluida la Reina Letizia. La esposa de don Felipe VI ha coincidido con Marta Bustos en la Feria del Libro de Madrid, y la autora ha tenido el detalle de regalar un ejemplar de su obra a Su Majestad. Ha sido entonces cuando esta la ha sorprendido con una petición que ya se ha hecho viral en las redes sociales, por lo espontánea y natural que se ha mostrado la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

“Me gustaría que me lo dedicaras, si quieres, y si puedes”, le ha comentado la Reina Letizia. Algo nerviosa, la escritora se ha apresurado a buscar un bolígrafo entre sus pertenencias, y en lo que doña Letizia esperaba, Bustos le ha dicho que, una vez firmado, le daría el libro a uno de sus guardaespaldas. “No, me buscas y me lo das a mí”, ha dicho la Reina, demostrando así su interés y admiración por la autora.

“Ahora sí que necesito un vino… Voy a dedicar mi libro a la Reina Letizia”, ha comentado Bustos, que ha preferido guardarse para sí las palabras que ha dirigido a Su Majestad. Después, ha conseguido dar con ella de nuevo, entregarle su obra y, de paso, inmortalizar el momento con una fotografía.