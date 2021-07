Gente

Se cumplen once años del icónico beso de Iker y Sara, que no consiguió unirles para siempre

Este domingo, 11 de julio, se cumplen once años del icónico beso de Iker Casillas a Sara Carbonero, cuando España acababa de ganar el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Un ósculo que anunciaba públicamente la relación sentimental del deportista y la periodista, y que, a la postre, no ha conseguido unirles para siempre.

Hoy, Iker ha perdido popularidad en las encuestas, la última, la de los españoles más valorados, y Sara rehace su vida, dicen, con el músico Kiki Morente. Además, figura en la lista de las quince mujeres más valoradas en nuestro país.

Seguro que ambos recordarán con cariño el significativo beso, aunque a estas alturas de la vida sigan caminos separados. La ruptura amorosa ha sido pacífica, de mutuo acuerdo y, por lo que se ve, sin traumas colaterales.

La foto que Iker Casillas y Sara Carbonero eligieron para anunciar su separación

No se conoce la reacción de Casillas ante el rumoreado idilio de su ex con el hijo del fallecido, y recordado Enrique Morente, porque es muy celoso de su intimidad y no suele expresar sus sentimientos en público. La intrahistoria de su separación matrimonial sigue siendo un misterio, ni el uno ni la otra dan, ni darán, detalles de un adiós que conmocionó a los españoles, que veían en ellos a la pareja perfecta.

Este domingo se conmemora el aniversario de un beso que despertó pasiones por la identidad de sus protagonistas. Pero hasta las grandes muestras de amor pueden tener un triste final