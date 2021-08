Alejandra Rubio confiesa el motivo de su ruptura con Álvaro Lobo... ¿De nuevo enamorada?

Actualidad

¿Soltera?

En medio de la cruzada de la pequeña del clan Campos con Kiko Hernández, saltaba ayer la bomba. Alejandra Rubio había puesto fin a su relación con Álvaro Lobo, con el que compartía vida y casa desde que se dieran una segunda oportunidad el verano pasado.

Alejandra y Álvaro llevaban juntos desde que ella tenía 18 años. Tuvieron una crisis, en la que la hija de Terelu vivió un affaire con el arquitecto del vino, Tassio de la Vega, y que superaron retomando su relación en el mismo punto en el que lo habían dejado.

Un año después la pareja ha decidido poner fin a su relación sin que ello cause estragos en sus vidas y aclarando que el motivo no es la existencia de una tercera persona. "Estamos genial", confesaba Alejandra al regresar a la casa que aun comparte con Álvaro tras terminar su trabajo en 'Viva la vida'. "Las cosas pasan así, no pasa nada", sostenía quitándole hierro al asunto.

Alejandra reconoce ser una mujer exigente “mucho” y le desea lo mejor a su ya exnovio en esta nueva etapa “por supuesto”. A pesar de tener la ruptura tan reciente, la nieta de María Teresa Campos no puede evitar sonreír cuando se le pregunta si está de nuevo enamorada, a lo que responde con alegría. “Ya veremos, tiempo al tiempo” desveló dejando una puerta abierta a tal posibilidad.