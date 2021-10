Gwyneth Paltrow confiesa que estuvo a punto de morir en el parto de su hija Apple

Gente

Confesión

La última en contar su experiencia con la maternidad ha sido Gwyneth Paltrow. Y lo ha hecho durante una entrevista en el podcast “Armchair expert”, conducido por el actor Dax Shepard. La actriz ha revelado que estuvo a punto de morir durante el parto de su primogénita, Apple, en mayo de 2004. “Tuve dos cesáreas. Mi hija sufrió una emergencia, fue una locura, casi nos morimos. No fue nada bueno”, ha asegurado, sin dar más detalles de lo ocurrido, aunque en alguna ocasión, Paltrow ha confesado que el parto de Apple duró 70 horas y le dejó una gran cicatriz.

Además la oscarizada actriz ha aprovechado para expresar su sorpresa ante la imagen distorsionada que últimamente ofrecen las redes sociales sobre el físico de las mujeres durante el postparto. “Si ahora veo a alguien diciendo ‘‘Oh, he dado a luz hace dos semanas’' y tiene un estómago completamente plano, pienso... ‘‘así no es como yo me veía’'”. “Son la excepción. Ahora nos están inundando con todas estas otras imágenes de cómo se supone que debemos ser todo el tiempo, con bebés, sin bebés, como sea”, ha señalado antes de opinar que las mujeres necesitan “ser amigas entre sí” y dejar a un lado los juicios sobre “cómo tienes un bebé”, si se realiza la lactancia materna o si se trabaja.

Gwyneth Paltrow en 2015 FOTO: Jordan Strauss GTRES

Paltrow ha confesado a AP que no cree haber conocido nunca “a una mujer que se sienta completamente bien con su cuerpo”, algo que “es una verdadera lástima”. “Eso significa que nos estamos aferrando a un estándar que ha sido prescrito y es muy externo en lugar de interno. En este momento de mi vida, definitivamente no soy una persona perfecta, pero siempre estoy en un viaje hacia la superación personal. Realmente me gusto a mí misma. Conozco mis fallos. Creo que ya no tengo puntos ciegos y estoy tratando de cultivar ese mismo sentimiento sobre mi cuerpo”, ha añadido.

Paltrow y sus negocios relacionados con el bienestar han sido criticados en numerosas ocasiones por su nula base científica. Entre sus consejos, se encuentran sugerir que la gente debería ser “lo más flaca posible” o dormir con huevos de jade en el interior de la vagina.