Cristiano Ronaldo entre la espada y la pared: o mamá Dolores o Georgina

Gente

¿Ultimátum?

Que Georgina Rodríguez no es santo de la devoción de la madre y la hermana de Cristiano Ronaldo no es algo nuevo. Dolores Aveiro se vio desplazada por la dependienta española que ha conquistado el corazón del futbolista en cuanto llegó a la vida de su hijo, y no se lo perdonará nunca. De hecho, es la matriarca, según cuenta un amigo del futbolista, quien “recomienda a Cristiano que no se case con su actual pareja, porque piensa que lo único que quiere esa mujer es aprovecharse económicamente de la situación”.

Cristiano Ronaldo es felicitado por su madre Maria Dolores dos Santos Aveiro, tras recibir el trofeo del Balón de Oro 2013.

Georgina Rodríguez acapara la atención del deportista, quien se va distanciando cada vez más de los suyos, algo que Dolores y sus otros hijos, Katia, Hugo y Elma, no entienden. Por eso su animadversión hacia la hoy socialité hispana, a la que culpan del acaparamiento.

La realidad es que Ronaldo y sus familiares más cercanos se ven muy poco últimamente te, lejos quedan las escenas en las que posaban todos juntos en la casa madrileña del entonces jugador del Real Madrid. Hoy, en el Manchester, solamente se le ve con Georgina y sus hijos.